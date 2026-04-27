Más del 35% de los smartphones vendidos en el primer trimestre fueron por canales no oficiales. Las marcas pierden terreno y el Estado deja de recaudar una cifra récord.

Celulares: el mercado "gris" ya domina un tercio de las ventas y los precios son un 30% más baratos

El mercado informal o “gris” de celulares , que incluye tanto el contrabando como compras individuales en el exterior, superó el 35% de las ventas totales en 2026 y tiene en alerta a fabricantes, importadores y comerciantes.

El crecimiento sostenido de la comercialización informal de smartphones se consolidó durante el primer trimestre, cuando según consultoras privadas más de un tercio de los equipos vendidos ingresaron por canales no oficiales, una proporción que en 2023 rondaba el 25%.

El fenómeno se profundizó en paralelo a la apertura parcial de importaciones dispuesta a fines de 2024 y a la persistencia de brechas de precios superiores al 40% entre el mercado local y el internacional. Según la consultora GfK, las ventas totales de celulares cayeron 12% interanual en abril, mientras el segmento informal creció en volumen.

El circuito gris incluye dispositivos traídos por viajeros, compras en plataformas extranjeras con subfacturación y redes de distribución que operan sin garantías oficiales. Sus precios son 30% más baratos que en tiendas autorizadas. En marzo, desde el sector señalaron que un smartphone premium que costaba US$ 1.400 en canales formales, en el mercado paralelo podía conseguirse por cerca de US$ 1.100.

p18-f01a-smartphone-telefono-celular.jpg

El avance de este circuito generó una reacción creciente de fabricantes y retailers, que en abril elevaron reclamos ante la Secretaría de Comercio por la pérdida de competitividad. Ejecutivos del sector indicaron que en el primer trimestre las marcas oficiales redujeron su participación en ventas en más de 10 puntos interanuales. La situación se agravó por la caída del consumo masivo, que según el INDEC retrocedió 8,6% interanual en febrero, algo que limita aún más la capacidad de sostener precios.

Impacto en la recaudación fiscal

Desde el punto de vista operativo, el mercado gris se nutrió de la combinación entre mayor flexibilidad cambiaria y la proliferación de plataformas digitales que facilitaron la compra directa en el exterior, muchas veces usando mecanismos de triangulación.

En paralelo, operadores logísticos informales ampliaron su escala aprovechando vacíos regulatorios en controles aduaneros que, según estimaciones privadas, dejaron sin fiscalización cerca del 20% de los envíos de pequeños paquetes durante el primer trimestre. Esa dinámica redujo tiempos de entrega y fortaleció la percepción de confiabilidad del canal informal.

Este crecimiento del segmento gris impactó en la recaudación fiscal, ya que cada dispositivo que ingresa por fuera del circuito oficial evita el pago de aranceles, IVA e impuestos internos que en conjunto pueden representar hasta el 50% del precio final. Según la Cámara de Importadores, el Estado dejó de percibir en 2025 cerca de US$ 300 millones, cifra que podría superar los US$ 450 millones en 2026 si sigue la tendencia.

p18-f01b-smartphone-telefono-celular.jpg

Al mismo tiempo, la expansión del mercado gris alteró la estructura competitiva del sector tecnológico y obligó a las empresas a revisar sus estrategias comerciales y de pricing. Varias marcas comenzaron a lanzar promociones agresivas durante marzo y abril para recuperar volumen, aunque fuentes del retail admitieron que esas medidas fueron insuficientes por la diferencia de precios existentes.