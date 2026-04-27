Se resiente la atención en el Correo de Neuquén por medidas de fuerza de los trabajadores

Desde el gremio aseguraron que su salario se licuó un 60% en los últimos dos años. Con menos personal, viven una sobrecarga de tareas.

El centro logístico del Correo Argentino en Malvinas Argentinas quedó fuera del circuito sanitario tras la decisión de ANMAT de retirar su habilitación.

Los trabajadores del Correo Argentino se suman a una serie de reclamos gremiales que afectan a distintas actividades a nivel nacional. Además del paro bancario y el que iniciarán las universidades nacionales, la distribución de documentación, paquetes y correspondencia se verá afectada por las medidas de fuerza de los empleados de Correo , que este lunes comenzaron a trabajar a reglamento.

En una entrevista con LU5, el secretario general de Sitraco en Neuquén (Sindicato de Trabajadores del Correo Oficial), Rafael Tropa, explicó que la medida fue definida por unanimidad en un plenario de secretarios generales en Santa Fe. De este modo, lamedida será a nivel nacional para reclamar por "los sueldos indignantes que tenemos hoy por hoy y que no nos permiten sostener a nuestra familia".

El estado de alerta y la decisión de trabajar a reglamento complicará la atención al público en las sedes del correo, que ya atraviesan una situación crítica en distintas localidades de la Argentina. "Algunas oficinas abren una vez por semana y otras que no tienen carteros para la distribución", expresó el dirigente.

Aclaró que, con estas medidas de fuerza, los trabajadores cumplirán sólo las tareas asignadas a su categoría, lo que podría resentir el servicio y la atención al cliente en las sedes neuquinas del Correo.

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Según detalló, en los últimos años el personal del Correo se redujo de forma notable, con 7 mil trabajadores menos en todo el país. Esa merma del personal afectó el servicio y también generó una sobrecarga sobre el resto de los trabajadores, que tienen que cumplir tareas adicionales a las asignadas a su categoría, y con salarios por debajo del costo de la canasta familiar.

"Nuestro sueldo se licuó un 60% en casi dos años. Los directores ganan suculentos sueldos y los trabajadores sólo 700 mil pesos, y apenas conseguimos un bono de 60 mil pesos", se lamentó Tropa durante la entrevista.

En ese contexto, los empleados del correo definieron iniciar medidas de fuerza, que podrían resentir la atención al público durante toda la semana. El objetivo es lograr una intervención del gobierno para poder sentarse a negociar con la empresa y poder mejorar la situación tanto para los trabajadores como para los usuarios.

"Queremos recomponer nuestros sueldos y también poder ofrecer el servicio que corresponde, que hoy no podemos brindar por la falta de gente", explicó.

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De este modo, los usuarios del Correo Argentino que quieran retirar paquetería o documentación y que ya se veían afectados por la falta de personal para un servicio ágil, sentirán esta semana un retraso mayor a partir de las medidas de fuerza de los empleados.

"Nosotros no somos causantes de este problema", aclaró Tropa, que señaló que "la empresa está dura para abrir la discusión de una paritaria".

"La lucha la vamos a dar porque no podemos sostener más estos problemas del trabajador de correo y su familia", aseguró.

El reclamo se suma a un paro bancario

Este lunes se lleva adelante el paro de trabajadores del Banco Central en todo el país, lo que podría afectar la disponibilidad de plata en efectivo en Neuquén. La medida de fuerza alcanza a los 21 tesoros regionales del Banco Central en todo el país.

Adrián Medina, secretario general adjunto de La Bancaria en Neuquén, explicó que la protesta surge ante la falta de diálogo con las autoridades por un plan de ajuste que incluye el cierre de 12 tesoros regionales.

Según advirtió Medina días atrás, la principal consecuencia de la medida podría sentirse en el abastecimiento de efectivo. “Puede llegar a afectar la disponibilidad de dinero, tanto en cajeros como en sucursales”, señaló, en diálogo con LU5.

En concreto, la falta de actividad en los tesoros regionales podría impedir la recarga habitual de cajeros automáticos y dificultar que algunas entidades cuenten con efectivo suficiente para operar por ventanilla. Esto afectaría principalmente a bancos privados y al Banco Nación, mientras que otras entidades con logística propia, como el Banco Provincia, tendrían menor impacto.

“No se va a ver afectada la atención bancaria, pero sí puede pasar que los cajeros se queden sin dinero o que en ventanilla no haya disponibilidad”, precisó el dirigente gremial.