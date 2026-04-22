La Bancaria anunció un paro en el Banco Central: las sucursales afectadas

Afirmaron que la medida se realiza en rechazo a la reestructuración de agencias y en defensa de los puestos de trabajo.

La Asociación Bancaria anunció un paro total de actividades por 24 horas en todas las delegaciones del Banco Central de la República Argentina para el lunes 27, en el marco de un conflicto por la reestructuración de las agencias regionales.

La medida fue comunicada por el secretario general del gremio, Sergio Omar Palazzo, y el secretario de Acción Gremial, Gustavo Eduardo Díaz, quienes advirtieron sobre el impacto de las decisiones adoptadas por la autoridad monetaria.

Según el comunicado, la decisión del Banco Central de avanzar en una adecuación de su red “pone en riesgo los puestos de trabajo , los derechos laborales y las condiciones salariales de nuestros representados”.

Paro en todo el país

Desde el gremio informaron que la medida forma parte de un plan de lucha más amplio. “Los cuerpos orgánicos de esta Asociación Bancaria han resuelto el inicio de un plan de acción gremial, que dará comienzo con un cese total de actividades por el término de 24 horas el día lunes 27”, señalaron.

La Bancaria nacional

El paro se llevará a cabo en todas las delegaciones regionales del Banco Central en el país, lo que podría afectar el normal funcionamiento de distintas dependencias del organismo.

Reclamo por falta de respuestas

En el mismo documento, la conducción sindical cuestionó la falta de diálogo por parte de la entidad. “Ante la ausencia de respuesta por parte de dicha entidad rectora del sistema financiero argentino para abordar y resolver la problemática planteada”, indicaron, se decidió avanzar con la medida de fuerza.

El conflicto se originó a partir de una presentación realizada el pasado 17 de marzo, en la que el gremio había advertido sobre las consecuencias de la reestructuración en curso.

Apertura al diálogo

Pese a la convocatoria al paro, desde la Asociación Bancaria dejaron abierta la posibilidad de una instancia de negociación. “Quedamos a disposición para cualquier instancia de diálogo que contribuya a la pronta resolución del conflicto”, expresaron.

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La medida se enmarca en un escenario de tensión entre el gremio y el Banco Central, con eje en la defensa de los puestos de trabajo y las condiciones laborales en el sistema financiero.

El Banco Central cierra sucursales

Hace un mes, el Directorio del Banco Central tomó la decisión de cerrar a sedes en Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Formosa, La Rioja, Paraná, Posadas, Río Cuarto, Río Gallegos, Río Grande, Salta, San Juan y Santa Rosa. Desde el BCRA justificaron la medida en “los cambios registrados en la operatoria del efectivo, el crecimiento de la bancarización y la evolución de los medios de pago electrónicos”, lo que, según señalaron, vuelve “necesario adecuar la estructura operativa a las necesidades actuales”.

Sin embargo, desde el gremio La Bancaria advirtieron que el cierre “constituye un nuevo paso en el proceso de reducción de las capacidades operativas y territoriales del Banco” y alertaron que “esta medida afecta directamente a 32 trabajadoras y trabajadores y a sus familias que hoy enfrentan una situación de enorme incertidumbre”.