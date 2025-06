Correo Argentino tomó la decisión de cerrar la sede en una ciudad del Alto Valle

Hernández confirmó el cierre definitivo de la sucursal del Correo Argentino en Villa Manzano, una decisión que según explicó fue comunicada informalmente por el personal de la oficina. “Nos avisó la gente del correo, no tuvimos comunicación institucional. Después me comuniqué con el gerente regional y me dijo que la sucursal tiene saldo negativo, por eso se la llevan”, expresó el jefe comunal.