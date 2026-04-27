Hallazgo de fetos en la "clínica del horror": la pista de una ONG y la sospecha de venta de bebés

Todo comenzó con la aparición de una nena de 12 años embarazada, que era buscada intensamente. Los escalofriantes hallazgos en la clínica.

La denuncia inicial fue radicada en Santiago del Estero, donde la Justicia intentaba dar con el paradero de una menor desaparecida.

Días atrás, la desaparición de una nena de 12 años embarazada - víctima de un abuso sexual - encendió las alarmas y derivó en un operativo interprovincial que terminó revelando un escenario mucho más oscuro de lo esperado. Lo que comenzó como una búsqueda urgente, pronto se transformó en una investigación de mayor gravedad en torno a una " clínica del horror" .

La denuncia inicial fue radicada en Santiago del Estero, donde la Justicia intentaba dar con el paradero de una menor desaparecida, quien cursaba la semana 32 de gestación tras haber sido víctima de abuso sexual. La falta de información sobre su ubicación, sumada a la desaparición de su madre, activó un pedido de colaboración a nivel nacional.

En el marco de la investigación, se llegó a realizar un allanamiento en la Clínica Santa María, en Villa Ballester, donde las encontraron a ambas pese a que el director sanitario negó la presencia.

En las últimas horas ingresó a la causa otro dato clave, según fuentes del caso, hay una ONG involucrada en el traslado de la nena a este lugar. La información llegó a la fuerza provincial a través de un intercambio con la Policía de Santiago del Estero.

La policía encontró fetos en bolsas en un allanamiento en una clínica

Las sospechas detrás de la ONG que traslado a la menor a la clínica

Tras la desaparición de la menor y su madre, intervino la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense, que logró localizar a ambas en la Clínica Santa María, a más de 1.100 kilómetros de su provincia de origen.

Cuando las localizaron la menor ya había dado a luz y la madre declaró que no sabía si el bebé estaba con vida ni cuál era su paradero, lo que reforzó las sospechas de los investigadores sobre una posible maniobra de apropiación o entrega irregular del recién nacido.

La ONG que ahora se encuentra bajo la lupa habría pagado los pasajes y estadía para ambas. Radicada en Palermo y basada en una clínica ginecológica, la organización se dedica a la salud reproductiva, según su propio sitio web, y ofrece interrupciones del embarazo con medicamentos como misoprostol, así como aspiraciones manuales endouterinas, en base a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

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La clínica fue allanada en el marco de una causa por averiguación de ilícito a cargo de la UFI N°7 de Malvinas Argentinas. La madre y la hija ya habían abandonado el lugar cuando la Bonaerense regresó.

El escalofriante hallazgo de ocho fetos humanos

En el allanamiento, la policía se dirigió al depósito del lugar y encontraron ocho fetos humanos dentro de bolsas de consorcio. Dos de ellos presentaban signos de desmembramiento, un dato que según fuentes de la investigación, podría indicar la reiteración de este tipo de prácticas. El resto, estaban completamente formados.

Asimismo, incautaron anotaciones y registros que podrían revelar la sistematicidad de estas prácticas en el inmueble. La investigación busca determinar si entre esos fetos formados está el bebé que gestaba la menor.

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La hipótesis más inquietante apunta a que el bebé de la menor que estaba desaparecida, haya nacido vivo y haya sido entregado, lo que configuraría un caso de trata de personas o sustracción de menores. En paralelo a la causa federal, se iniciaron diligencias por averiguación de ilícito con intervención de la UFI N°7 del Departamento Judicial de San Martín, con jurisdicción en Malvinas Argentinas.

Al mismo tiempo, los investigadores intentan determinar quién coordinó el movimiento de la menor desde Santiago del Estero a Buenos Aires y si existió una estructura organizada detrás del caso.