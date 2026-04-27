Echaron a Carlos Frugoni, el funcionario que admitió tener propiedades en Miami sin declarar

"Cometí un error", había manifestado el ahora exsecretario. Se confirmó que tiene al menos 7 propiedades en Miami, de valores millonarios.

El arquitecto enfrenta ahora una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes.

Este lunes se conoció que el Gobierno Nacional que Carlos Frugoni , secretario de Coordinación de Infraestructura, quien días atrás quedó bajo la lupa al conocerse que no había declarado siete departamentos en Miami ni dos sociedades comerciales en Estados Unidos, quedó fuera del gabinete.

Días atrás, Frugoni admitió que pagaba impuestos por los inmuebles en el país norteamericano, pero no en la Argentina. " Cometí un error . Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué . También voy a incluir a los departamentos en ARCA", dijo en diálogo con Clarín la semana pasada luego de que se revelara el escándalo.

De esta forma, la salida de Frugonni visibiliza un nuevo escándalo sobre corrupción por parte de un funcionario. El caso se conoció a raíz de una investigación del periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, y surge de documentación inmobiliaria y societaria relevada en ese país.

Aunque se conoció que habría presentado su renuncia, vocero de Presidencia revelaron a La Nación que "fue un despido". Aún así, desde el Ministerio de Economía insisten que fue él quien "decidió dar un paso al costado para aclarar su situación".

frugoni2 El funcionario quedó bajo observación tras detectarse propiedades en Estados Unidos que no figuran en sus declaraciones

A partir de este descubrimiento, el arquitecto enfrenta ahora una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes.

Esa omisión podría ser catalogada como delito por la Justicia, que ya tiene en sus manos denuncias penales impulsadas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso. Ambas causas recayeron en el juzgado federal a cargo del juez federal Daniel Rafecas e implican presuntos delitos por ocultar un patrimonio superior a 1,5 millones de dólares.

Su reemplazo fue designado por Caputo y se trata de Fernando Herrmann, quien hasta este domingo por la noche era secretario de Transporte.

Herrmann es un arquitecto de larga trayectoria en el sector privado que en enero de este año reemplazó a Luis Pierrini y debió hacerse cargo de las negociaciones con las empresas de colectivos y los gremios del sector. El reemplazante de Herrmann, a su vez, será Mariano Plencovich, quien fungió como subsecretario de Transporte Automotor hasta 2025.

Antecedentes del exfuncionario que tenía siete departamentos en Miami

Frugoni ya estuvo bajo la lupa pública años atrás, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando se desempeñó como presidente de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), empresa a cargo de la obra del Paseo del Bajo en la ciudad de Buenos Aires.

La Oficina de Integridad Pública porteña (OIP) sancionó a Frugoni en reiteradas oportunidades por incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas. Esta situación derivó en su inhabilitación temporal para postularse a cargos públicos en la administración de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las propiedades identificadas figuran departamentos en distintas localidades del condado de Palm Beach, con valuaciones fiscales que van desde los 187.000 hasta los 216.000 dólares. También se detectó un inmueble en South Palm Beach y otro en Delray Beach.

Parte de esos inmuebles aparece vinculada a dos sociedades de responsabilidad limitada constituidas en el estado de Delaware, una jurisdicción conocida por el bajo nivel de transparencia en la información societaria.

Los valores de estas propiedades oscilan entre los 140.000 y los 310.000 dólares, según las valuaciones registradas. Cinco de ellas se ubican en el condado de Palm Beach, en el sur de ese estado, y figuran en registros oficiales consultados por medios argentinos.

frugoni

La documentación indica que Frugoni tendría control sobre estas sociedades, lo que lo ubicaría como beneficiario final de los inmuebles. Este punto resulta clave para determinar si corresponde su inclusión en las declaraciones juradas exigidas por la legislación argentina.