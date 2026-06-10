Impresionante choque entre un camión y una camioneta en Lago Lolog

El accidente de tránsito ocurrió este martes al mediodía en la Ruta 62. Intervino personal de Bomberos Voluntarios, Policía y el SIEN.

Una vez más, las rutas de la provincia de Neuquén registraron un impresionante choque . En esta ocasión, el siniestro vial tuvo lugar este martes en horas del mediodía sobre la Ruta 62 cuando dos vehículos colisionaron en un peligroso sector de curvas.

La situación demandó la intervención del personal de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía y profesionales del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). Afortunadamente, los conductores resultaron ilesos y solo se registraron daños materiales.

El accidente de tránsito ocurrió ayer en el sector conocido como Los Caracoles , en las afueras de San Martín de los Andes . El mismo estuvo protagonizado por una camioneta Fiat Strada con carrito transportador conducida por un hombre de 63 años y un camión de traslado de bebidas manejado por una persona de 41 años . Ambos sujetos estan domiciliados en la ciudad cordillerana.

Desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios, informaron que el alerta ingresó a la Central de Alarmas alrededor de las 12:35, cuando se notificó sobre una colisión vial en ese sector de la ruta. Ante la situación, se despacharon dos unidades de rescate hacia el lugar. Al llegar, los voluntarios constataron que los rodados habían sufrido una colisión frontal-lateral.

accidente de tránsito en lago lolog Gentileza: Bomberos Voluntarios San Martín de los Andes.

La salud de los conductores

Al momento de la llegada de los equipos de emergencia, los conductores de ambos rodados ya se encontraban fuera de las unidades.

Tras una primera evaluación realizada en el lugar por personal del SIEN, se confirmó que ninguno presentaba lesiones, por lo que no fue necesario realizar rescates ni traslados a centros asistenciales.

La intervención se centró en asegurar la zona y colaborar con las tareas preventivas para evitar nuevos inconvenientes en la circulación.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del SIEN y efectivos de la División Tránsito de la Policía, quienes llevaron adelante las actuaciones para determinar cómo ocurrió el siniestro.

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Cómo ocurrió el accidente de tránsito

Con el avance de la investigación, la Policía logró reconstruir una primera hipótesis sobre la dinámica del accidente. La comisario Silvina Huinuquir, de la División Tránsito, explicó a LM Neuquén que las pericias realizadas en el lugar, junto con los testimonios de los involucrados, permitieron establecer que la camioneta circulaba en dirección al centro de San Martín de los Andes, mientras que el camión lo hacía en sentido contrario.

"La circunstancia del siniestro indica que el vehículo menor circulaba hacia el centro de la ciudad y el camión lo hacía desde San Martín de los Andes hacia el puente de la Ruta 62", detalló la jefa policial y explicó que el accidente ocurrió en una curva donde había presencia de hielo sobre la calzada.

"En ese sector había hielo sobre la ruta. Por lo tanto, el conductor de la camioneta pierde el control en la curva e impacta contra la rueda trasera del camión que ascendía en sentido contrario", señaló Huinuquir.

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Un sector con antecedentes

La comisario recordó además que el choque ocurrió en el mismo sector donde, en septiembre de 2023, se produjo el trágico vuelco de un camión del Ejército Argentino que dejó un saldo de cuatro soldados fallecidos y varios heridos.

"Es el mismo lugar donde ocurrió el siniestro del camión del Ejército", indicó al referirse a la peligrosidad de ese tramo de la Ruta 62.

El sector de Los Caracoles es uno de los tramos más transitados por quienes se dirigen hacia Lago Lolog y suele requerir máxima precaución debido a sus curvas y características de montaña.