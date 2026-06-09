Choque y vuelco en pleno centro de Neuquén: una camioneta terminó con las ruedas hacia arriba
El siniestro ocurrió este martes por la mañana en la esquina de Irigoyen y República de Italia.
Un fuerte siniestro vial se registró durante la mañana de este martes en pleno centro de la ciudad de Neuquén, cuando una camioneta terminó volcando tras impactar contra varios vehículos en la intersección de las calles Irigoyen y República de Italia.
El hecho ocurrió pasadas las 10, cuando un Renault Sandero que circulaba por calle Irigoyen perdió el control y protagonizó un violento incidente que culminó con el vehículo dado vuelta sobre la calzada. Como consecuencia del impacto, la camioneta quedó con las cuatro ruedas hacia arriba y con las dos puertas delanteras y el baúl abiertos.
De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el conductor, un hombre de aproximadamente 50 años que viajaba solo, habría sufrido un inconveniente con los pedales. Según indicó, la alfombra del vehículo se habría trabado en el acelerador, provocando una aceleración involuntaria y la posterior pérdida de control.
El vuelco en República de Italia e Irigoyen fue uno de los tantos accidentes de tránsito registrados durante esta mañana en la ciudad. Entre los hechos reportados también se contabilizó un siniestro en la rotonda de Casimiro Gómez, lo que generó una intensa actividad para los equipos de emergencia y seguridad vial. también
Impactó contra vehículos estacionados
Tras descontrolarse, el Renault Sandero habría chocado contra un Chevrolet Onix que se encontraba estacionado y luego golpeó a otro vehículo antes de terminar volcada en medio de la calle.
Personal policial y de emergencias acudió rápidamente al lugar para asistir al conductor y ordenar el tránsito en una de las zonas más transitadas del centro neuquino.
Si bien el hombre sufrió algunos golpes producto del vuelco, no presentó lesiones de gravedad. Además, se le realizó el test de alcoholemia, cuyo resultado habría sido negativo.
Otro grave accidente en la mañana del martes
Este martes por la mañana comenzó con complicaciones en el tránsito vehicular desde Plottier a Neuquén por un grave choque en Autovía Norte donde un ciclista cayó al piso y terminó herido.
De acuerdo a lo relevado, en primera instancia el siniestro vial ocurrió poco antes de las ocho de la mañana e involucró a dos protagonistas: un auto y una bici que impactaron en la rotonda de Casimiro Gómez y Autovía.
En el lugar, una ambulancia acudió para atender de urgencia al ciclista y lo trasladó al hospital, donde lo atendieron por heridas leves.
Al ser horario pico se registraron demoras en el tráfico donde justamente circulaba una unidad COLE y una gran cantidad de vehículos menores. Según se advirtió, las filas llegan hasta la estación de servicio Shell.
En tanto, la bicicleta permaneció tirada en la autovía mientras efectivos de accidentología realizaban las pericias correspondientes.
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