Piden 12 años de cárcel por una serie de abusos contra un niño en Neuquén

El hombre ya fue declarado responsable por ataques reiterados ocurridos entre 2022 y 2023. La condena se conocerá en los próximos días.

Un caso de abuso sexual infantil que llegó a juicio en Neuquén quedó a un paso de tener condena firme. La Fiscalía pidió que un hombre sea condenado a 12 años de prisión por haber abusado de manera reiterada de un niño durante casi un año, en una vivienda de la capital provincial.

El planteo se realizó durante una audiencia de determinación de la pena desarrollada en Ciudad Judicial. Allí, el fiscal del caso, Manuel Islas, solicitó la condena contra M.E.P.M., quien ya fue declarado penalmente responsable por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en modalidad continuada y en calidad de autor.

La identidad del condenado se mantiene bajo reserva para proteger al niño y evitar cualquier dato que pueda exponerlo. Se trata de una medida habitual en causas que involucran a víctimas menores de edad , donde el resguardo de su intimidad es una prioridad.

Según quedó acreditado durante el debate oral, los abusos ocurrieron entre fines de 2022 y septiembre de 2023, en una casa ubicada en un barrio de la ciudad de Neuquén. La Fiscalía sostuvo que los ataques se produjeron cuando el niño se quedaba a dormir en la vivienda del condenado.

La acusación indicó que los hechos se repitieron al menos 20 veces. Esa continuidad fue uno de los puntos centrales del pedido de pena realizado por Islas, quien remarcó la gravedad del daño causado y la situación de desigualdad entre la víctima y el agresor.

image

Al fundamentar los 12 años de prisión, el fiscal mencionó como agravantes la extensión del daño, la reiteración de los abusos, la cantidad de hechos, la continuidad en el tiempo y la marcada diferencia de edad y de poder entre el niño y el condenado.

El tribunal encargado de definir la pena está integrado por los jueces Juan Pablo Encina, Cristian Piana y Lucas Yancarelli. Son los mismos magistrados que, por unanimidad, declararon responsable a M.E.P.M. al finalizar el juicio.

Durante la audiencia, la defensora de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Andrea Rapazzo, intervino como querellante institucional y acompañó el pedido de la Fiscalía. De esta manera, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella solicitaron que la condena sea de 12 años de prisión.

Cuándo se conocerá la decisión judicial

Ahora, la decisión quedó en manos del tribunal. Los jueces adelantaron que darán a conocer el monto de la pena el próximo viernes, en una audiencia que deberá ser fijada por la Oficina Judicial.

Además, como parte de la sentencia, M.E.P.M. fue inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual, conocido como RIPeCoDIS.

El caso quedará definido esta semana, cuando el tribunal resuelva si acepta el pedido de pena presentado por la Fiscalía y acompañado por la querella institucional.