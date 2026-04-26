Video: brutal atentado con explosivos contra un colectivo en Colombia dejó al menos 14 muertos y 40 heridos

La bomba impactó sobre un vehículo de transporte público en plena ruta Panamericana. Los videos se viralizaron en redes sociales.

Un brutal atentado sacudió este sábado por la tarde al suroccidente de Colombia , cuando un artefacto explosivo cayó sobre un colectivo que circulaba por la ruta Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca. El ataque dejó al menos 14 personas muertas y cerca de 40 heridas, varias de ellas en estado crítico.

El hecho ocurrió en el sector conocido como El Túnel, un tramo clave que conecta las ciudades de Cali y Popayán . La explosión impactó de lleno en el vehículo de transporte público y en la calzada, generando una escena de devastación que rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales.

Las imágenes muestran el colectivo con el techo destruido, los vidrios completamente estallados y parte de su estructura colapsada. A su alrededor, el pavimento levantado y los restos del artefacto explosivo dan cuenta de la magnitud de la detonación .

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó el número de víctimas y expresó el impacto del ataque. “Es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos”, afirmó. Además, calificó el hecho como un acto de violencia indiscriminada contra la población civil.

Atentado en Colombia

Indicios de un ataque planificado

De acuerdo con testimonios de conductores que transitaban por la zona, el atentado habría sido precedido por movimientos sospechosos en la ruta. Horas antes de la explosión, hombres armados habrían bloqueado el paso atravesando vehículos sobre la calzada, entre ellos un camión y otro transporte público.

Según denunciaron, los atacantes también realizaron pintadas con referencias a grupos disidentes de las FARC, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado.

Escalada de violencia en el Cauca

El atentado se produce en un contexto de creciente violencia en el departamento del Cauca, una región históricamente afectada por el conflicto armado en Colombia. En los últimos días se registraron hechos similares en localidades cercanas como El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda.

Frente a este escenario, Guzmán pidió una respuesta urgente del Gobierno nacional y advirtió sobre la situación crítica que atraviesa la provincia. “Nuestra red hospitalaria está colapsada, la situación en la ruta Panamericana es incierta y la Fuerza Pública permanece desplegada enfrentando esta arremetida criminal”, sostuvo.