Los videos de las corridas y disparos en el atentado contra Donald Trump: quién es el detenido

Las imágenes captadas en el Washington Hilton permiten reconstruir la secuencia del intento de ataque durante la Cena de Corresponsales. El sospechoso ya fue detenido.

Nuevos videos del intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , aportan detalles clave sobre cómo se desarrollaron los momentos de tensión durante la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Las imágenes muestran el ingreso del tirador al hotel y la rápida evacuación del mandatario por parte del Servicio Secreto.

Las grabaciones, que comenzaron a circular en las redes sociales, captan el instante en que el sospechoso irrumpe corriendo en el lobby del Washington Hilton , generando alarma entre los presentes. En paralelo, otro video evidencia el operativo de seguridad que se desplegó segundos después para retirar a Trump del lugar y ponerlo a resguardo.

El atacante fue identificado como Cole Thomas Allen , un hombre de 31 años oriundo de California y de profesión docente. Según informaron fuentes oficiales, fue reducido por las fuerzas de seguridad antes de lograr acceder al salón principal donde se desarrollaba el evento.

De acuerdo con los primeros reportes, Allen fue interceptado a pocos metros del acceso principal y neutralizado sin que se registraran heridos. Permanece detenido mientras avanza la investigación para determinar sus motivaciones y si actuó en soledad.

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Las imágenes del ingreso y la reacción de seguridad

Uno de los videos más impactantes muestra al sospechoso corriendo dentro del hotel, mientras agentes comienzan a perseguirlo y a cerrar los accesos. La secuencia evidencia la rapidez con la que se activaron los protocolos de seguridad para evitar que pudiera acercarse a la zona donde se encontraba el presidente.

En otro registro, se observa el momento en que Trump es evacuado por su equipo de en medio de la confusión. Invitados y periodistas reaccionan con desconcierto mientras se desarrolla el operativo, que incluyó el cierre total del salón principal.

Videos del atentado contra Trump

La palabra de Trump tras el incidente

Tras el episodio, Trump aseguró que el atacante “estaba muy lejos” de alcanzar su posición y que nunca logró vulnerar el perímetro de seguridad. “El salón estaba sellado”, afirmó el mandatario en una conferencia de prensa de urgencia.

El presidente también indicó que el sospechoso portaba varias armas y calificó el hecho como “impactante”, aunque buscó llevar tranquilidad al remarcar la eficacia del operativo. Incluso, en tono irónico, deslizó: “Nunca me dijeron que esta era una profesión tan peligrosa”.

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Investigación en curso y repercusión internacional

El caso quedó en manos del FBI, que trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido. No se descarta que se trate de un “lobo solitario”, aunque todas las hipótesis siguen bajo análisis.

El intento de atentado generó un fuerte impacto a nivel internacional. Las imágenes difundidas en las últimas horas se convirtieron en piezas clave para comprender la secuencia del hecho y dimensionar la rapidez con la que actuaron los equipos de seguridad para evitar una tragedia.

Javier Milei condenó el atentado

El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, expresó su “más enérgico repudio” al intento de asesinato contra el presidente estadounidense Donald Trump, ocurrido durante la Cena de Corresponsales en Washington. A través de un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, se calificó el hecho como un nuevo episodio de violencia política a nivel internacional.

En el mensaje, la administración nacional destacó que tanto Trump como la primera dama lograron salir ilesos del ataque, y remarcó como un aspecto clave que el agresor haya sido detenido antes de concretar el atentado. Además, se subrayó la importancia del accionar de las fuerzas de seguridad para evitar consecuencias mayores.

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Por otra parte, Milei apuntó contra lo que definió como “la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo”, a la que responsabilizó por fomentar este tipo de hechos. El comunicado oficial también buscó transmitir solidaridad con el pueblo estadounidense en medio de la conmoción generada por el episodio.