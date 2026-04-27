Desesperada búsqueda de una joven vista por última vez a la salida de La Casona

Impulsan la búsqueda de Mía Figueroa, una joven vista por última vez el domingo a la madrugada. Su mamá y su hermana piden colaboración para encontrarla.

Una joven se encuentra desaparecida desde que salió del boliche la madrugada del pasado domingo 26 de abril. La desesperada búsqueda es impulsada por su familia a través de las redes sociales donde indican que cualquier información sobre ella puede ser valiosa para encontrarla.

"Busco a mi hija Mía Figueroa ", empieza el mensaje escrito por su mamá, Cecilia y continúa: "se encuentra desaparecida de la fecha 26/04 siendo vista por última vez a las 5:00 am del domingo en el boliche La Casona". El local está ubicado en Diagonal Alvear 59, pleno centro neuquino.

En diálogo con LM Neuquén , la mujer indicó que radicaron la denuncia por su desaparición en la Comisaría Primera y agrega: "si alguien la vio o sabe algo por favor comunicarse con nosotros: mamá 2994628362, hermana mayor 299 4645464.

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Desesperada búsqueda de Mía Figueroa

Cecilia, además explicó a este medio cómo fue el último día que la vio a su hija cuyo nombre completo es Diaria Mía Abril Figueroa Reyes y lo que pudo averiguar sobre sus últimos movimientos.

"Se va de la casa el sábado a las 17 a trabajar a Coto, entra a las 18 y sale a las 2 am, supuestamente se tenía que venir a la casa, no llegó, le escribí, no me contestó, al mediodía del domingo le escribo de vuelta, digo, seguro salió a bailar se quedó por ahí y fue a trabajar", reconstruyó. Pero Mía nunca más contestó el celular.

Cuando su otra hija volvió de trabajar el domingo a la noche le contó que había recibido una llamada de una mujer que decía que tenía el celular de Mía. La joven llamada Yésica, amiga de su hija, les relató que el domingo Mía había ido a cambiarse de ropa a su casa y salieron al boliche La Casona.

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"El celular lo tenía ella porque Mía no tenía cartera entonces se lo guardó. Lo que nos cuenta es que tomó un montón, que mi hija estaba totalmente alcoholizada, que estaba enojada y la perdió", explicó con mucha angustia.

No fue a trabajar y su hijo de tres añitos la espera

Gracias a la llamada que recibieron de esta joven pudieron recuperar el celular de Mía y fueron a realizar la denuncia por desaparición a la Comisaría del centro neuquino. "Yesi también nos cuenta que el domingo la empieza a llamar una chica que le había ayudado a entrar a Coto para saber por qué no había llegado, y en el grupo de amigos nadie sabía nada".

El próximo paso para la familia de Mía es poder tomar conocimiento de qué hizo Mía después del boliche. "Alguien dijo que la vieron irse con un chico, pero de sus amigos nadie la vio, no sabemos con quién se fue".

La última información "entre alfileres" que recibieron es que alguien vio a Mía con su ex pareja. "Voy a ir a la comisaría, necesitamos ver el tema de las cámaras de seguridad", aseguró.

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La voz se le quebró cuando contó que Mía, de 21 años, es mamá de un niño de 3 años recién cumplidos que quedó a su cargo mientras continúa desaparecida. "Mía cumple 22 años el 15 de mayo, estaba en una situación amorosa con otra persona", dijo.

La vestimenta que Mía llevaba la noche que salió al boliche era un body de tul negro, pollera de cuero y campera también negra, con un caderín plateado. Tiene pelo castaño oscuro, ojos marrones y tiene un piercing en la nariz del lado derecho.