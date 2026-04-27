Lo que faltaba: un cargamento de ladrillos con un curioso contenido tenía Neuquén como destino

Los paquetes se encontraban en bolsas halladas en la bodega de un micro que cubría el trayecto Jujuy-Neuquén. También había objetos de contrabando.

El cargamento de ladrillos de hojas de coca tenía como destino la provincia de Neuquén.

Un control de rutina de los integrantes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) permitió un destacado secuestro de paquetes que tenían como destino la provincia de Neuquén. El procedimiento se concretó en La Rioja.

El operativo se desarrolló en el kilómetro 391 de la Ruta Nacional 38 y estuvo a cargo de los efectivos del Grupo “Talamuyuna”, dependientes del Escuadrón 58 “La Rioja” . Al abrir la bodega de un micro de larga distancia, los uniformados no tardaron en advertir un fuerte olor. De inmediato, uno de los efectivos se acercó con el can detector de drogas y marcó bolsas que se encontraban junto a encomiendas y otros bultos.

Con el auxilio de testigos, se procedió a abrir las bolsas y fueron hallados casi un centenar de paquetes que contenían hojas de coca en estado natural. A la hora de pesarlos, llegaron a los 24 kilos.

La apertura de las bolsas también permitió el hallazgo de una treintena de ollas de aluminio importadas.

Hojas de coca Gentileza Gendarmería

Frente a estas irregularidades, los gendarmes dieron aviso a la fiscalía federal y se les ordenó el secuestro de las hojas de coca y los objetos que habrían ingresado al país en forma ilegal. En este marco, se abrió una causa por infracción a la Ley 23.737.

De esta forma, intervino el juzgado federal de La Rioja y también se le dio intervención a la ARCA-Aduana por el posible delito de contrabando.

Neuquén como destino final

Según lo indicado por Gendarmería, el transporte de larga distancia había partido de Jujuy y tenía como destino final la provincia de Neuquén.

Los procedimientos llevados adelante por las fuerzas de seguridad nacionales contra el narcotráfico también apuntan a las rutas que utilizan las bandas para llegar a distintos destinos en el país. En el caso de los envíos de drogas desde el norte argentino a la Patagonia, Gendarmería es la principal encargada de las investigaciones y procedimientos. El año pasado, por ejemplo, logró apresar a uno de los capos narco que proveía cocaína a Neuquén.

Hojas de coca Gentileza Gendarmería

La pesquisa que se desarrolló en los primeros meses de 2025 se desprendió de un operativo inicial, en Santiago del Estero, donde se incautaron 400 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de tomates.

A partir de los datos recabados en el primer trabajo, los gendarmes identificaron a uno de los principales involucrados en los envíos de droga a distintas provincias. Entre los destinos, se encontraban Salta, Córdoba, la región de Cuyo y Neuquén.

Otra maniobra de narcotráfico frustrada

La información recolectada por los gendarmes fue aportada a la fiscalía federal de Salta y en marzo de 2025, se autorizó un despliegue especial en el peaje Cabeza de Buey, en Salta. En el lugar, fue interceptado un auto Volkswagen T-Cross, ocupado por una pareja y un hijo menor de edad.

Con la ayuda de un escáner móvil, los gendarmes no tardaron en confirmar sus sospechas y, en la zona del motor, fueron encontrados 17 ladrillos de cocaína. Mientras tanto, en la rueda de auxilio, fue hallada un arma de fuego.

Tras la incautación de la millonaria carga de drogas, el hombre quedó detenido porque también era investigado por un operativo desarrollado en Santiago del Estero y que se denominó “Tomate Blanco”.