Video: lo detuvieron por realizar maniobras peligrosas en la ruta, pero tenía todas las infracciones

El hombre fue interceptado en la provincia de buenos Aires cuando iba a bordo de su camioneta y quedó registrado por las cámaras.

Lo detuvieron por realizar maniobras peligrosas en la ruta, pero tenía todas las infracciones

Un hombre que conducía una camioneta fue interceptado en plena ruta cuando realizaba maniobras peligrosas , pero cuando lo detuvieron pudieron constatar que tenía innumerables infracciones que sorprendieron a las autoridades.

Este fin de semana se llevó a cabo un operativo de control en la ruta provincial 11 que terminó con la detención de una camioneta que circulaba en condiciones irregulares a la altura de Chapadmalal, en el partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires.

El vehículo fue captado mientras haciendo maniobras peligrosas para el tránsito, por lo que inspectores pidieron que detenga su marcha. Cuando una de las inspectoras le pidió la respectiva documentación, pudieron observar que el hombre tampoco llevaba puesto el cinturón de seguridad, no tenía seguro ni la verificación técnica vehicular (VTV), entre otras faltas.

Otra de la falta que observaron los agentes es que el conductor realizó un sobrepaso en doble línea amarilla, una de las infracciones más graves por el riesgo que implica en rutas de doble circulación. El procedimiento fue llevado adelante por agentes de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

Carga sobresaliente, sin VTV, sin seguro, sin patente y haciendo maniobras peligrosas en Ruta 11

"Tenés todas las infracciones": todas las faltas del conductor en la Ruta 11

Pese a que el sobrepaso fue el motivo por el que lo obligarían a detenerse al conductor de la camioneta en la banquina, no fue el único. El rodado también circulaba con una carga sobresaliente, sin la correspondiente señalización, sin correas de seguridad exigidas y tampoco contaba con la chapa patente. Cabe resaltar que tampoco tenía las luces de posición encendidas.

"Todo mal. También circulás sin seguro, tenés todas las infracciones", le dijo la agente de Transporte al conductor. A raíz de todos estos incumplimientos, la inspectora le indicó que "la licencia va a quedar retenida en el Juzgado de Faltas de Mar del Plata", previo a labrar las actas correspondientes a las infracciones.

El procedimiento fue registrado por las cámaras instaladas en los móviles de Seguridad Vial, y se dieron a conocer en las últimas horas.

camioneta maniobras ruta 11

El adelantamiento en doble línea amarilla está prohibido por la Ley Provincial de Tránsito N.º 13.927, ya que implica un alto riesgo al impedir la correcta visibilidad del tránsito en sentido contrario.

Desde la cartera que conduce el ministro bonaerense Martín Marinucci,remarcaron que estos controles buscan prevenir siniestros viales y reforzar el cumplimiento de la normativa.

"Un pelotudo como yo": Santiago Maratea se filmó manejando sin cinturón y piden inhabilitarlo

Una semana atrás, el influencer Santiago Maratea compartió en sus redes sociales un video que lo muestra filmándose -con el celular -mientras maneja sin cinturón de seguridad puesto, acciones que están expresamente prohibidas por la Ley Nacional de Tránsito.

"Alguno seguro me va a decir: 'Santiago, no deberías subir un video mientras manejás', y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo", lanzó en sus stories contra sus seguidores. Ante la viralización del video, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pidieron la inhabilitación de la licencia de conducir del influencer.

Además, señalaron que esta naturalización de conductas temerarias representa un riesgo potencial, especialmente para los jóvenes sin experiencia de manejo que consumen estos contenidos de forma masiva.