Sancionaron a chofer de micro de larga distancia: lo grabaron en una temeraria maniobra en la ruta

El micro de larga distancia fue grabado en el momento exacto que cometía la grave infracción.

La escena también quedó documentada por las cámaras corporales que utilizan los agentes durante los operativos.

Un operativo de seguridad vial realizado en la Ruta Provincial 11 terminó con dos conductores sancionados por realizar maniobras peligrosas. Entre ellos se encontraba el chofer de un micro de larga distancia.

El episodio ocurrió a la altura del partido de Villa Gesell y quedó registrado por las cámaras utilizadas por el personal del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

Las imágenes muestran con claridad el momento en que el colectivo invade el carril contrario para adelantar a otros vehículos pese a la prohibición marcada en la calzada. Minutos después, los inspectores interceptaron al micro y labraron el acta de infracción correspondiente.

Desde el organismo provincial remarcaron que este tipo de maniobras representa un riesgo alto de choque frontal, especialmente en rutas de doble mano donde la visibilidad puede resultar limitada.

Un sobrepaso peligroso en plena ruta

El procedimiento formó parte de un control realizado por personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial. Durante el patrullaje, los agentes detectaron al micro cuando realizaba un adelantamiento en un tramo donde la doble línea amarilla indica de manera clara la prohibición de esa maniobra.

Ruta 11 - sancionaron al chofer de un micro de larga distancia El Ministerio de Transporte bonaerense detectó la infracción del micro en un tramo con doble línea amarilla cerca de Villa Gesell.

Las cámaras del operativo registraron la escena completa. En el video se observa cómo el vehículo de gran porte invade el carril contrario para superar a otros autos. La situación motivó la intervención inmediata de los inspectores, que detuvieron al colectivo a pocos metros para identificar al conductor.

Durante la detención, uno de los agentes explicó el motivo de la sanción. El intercambio también quedó grabado por las bodycams del personal. En las imágenes se escucha al inspector advertir que todo el procedimiento estaba siendo registrado en video, una herramienta que forma parte de los sistemas actuales de control en rutas provinciales.

Los inspectores solicitaron la documentación correspondiente y notificaron al conductor sobre la infracción. La normativa de tránsito establece que la doble línea amarilla indica una prohibición absoluta de adelantamiento, ya que suele colocarse en sectores con visibilidad reducida o alto riesgo de colisión.

La responsabilidad de los conductores profesionales

La situación generó especial preocupación entre los agentes debido a que el responsable de la maniobra era un conductor profesional. Los choferes de transporte de pasajeros están sujetos a reglas estrictas por la responsabilidad que implica trasladar personas en vehículos de gran tamaño.

Desde el Ministerio de Transporte señalaron que las conductas imprudentes resultan todavía más graves cuando involucran a vehículos de transporte público o de larga distancia. En estos casos, una maniobra indebida puede poner en peligro no solo al conductor, sino también a decenas de pasajeros y a otros usuarios de la ruta.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, se refirió al operativo y destacó la importancia de cumplir con las normas. Según expresó, la tarea del Estado consiste en controlar y sancionar cuando corresponde, aunque también subrayó que la seguridad vial depende en gran medida del comportamiento de los propios conductores.

Las estadísticas de siniestralidad indican que muchas colisiones se originan en decisiones imprudentes tomadas al volante. Entre ellas, los adelantamientos indebidos ocupan un lugar destacado.

Otro conductor también fue sancionado

Durante el mismo operativo, los inspectores detectaron una segunda infracción. En este caso se trataba no de un micro de larga distancia, sino de un automóvil particular en el que viajaba un matrimonio acompañado por sus mascotas.

Según el registro de las cámaras oficiales, el conductor del vehículo también realizó un sobrepaso pese a la presencia de doble línea amarilla. La maniobra fue advertida por los agentes, que detuvieron el auto para notificar la infracción correspondiente.

Al igual que en el caso del colectivo, la situación quedó registrada por las cámaras instaladas en los móviles de control y por las bodycams del personal. Estos dispositivos transmiten imágenes en tiempo real al Centro de Monitoreo Vial, donde se supervisan los operativos desplegados en rutas bonaerenses.

Desde la cartera provincial explicaron que los controles forman parte de una política de “Tolerancia Cero” frente a maniobras peligrosas. El objetivo consiste en reforzar la fiscalización y desalentar conductas que puedan derivar en accidentes.