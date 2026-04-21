"Un pelotudo como yo": Santiago Maratea se filmó manejando sin cinturón y piden inhabilitarlo

El influencer se grabó mientras estaba al volante y desde la Agencia de Seguridad Vial solicitaron tomar medidas al respecto.

En las últimas horas, en redes sociales comenzó a circular un polémico video donde se ve a Santiago Maratea filmándose -con el celular -mientras maneja sin cinturón de seguridad puesto, acciones que están expresamente prohibidas por la Ley Nacional de Tránsito.

"Alguno seguro me va a decir: 'Santiago, no deberías subir un video mientras manejás', y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo", lanzó en sus stories contra sus seguidores.

Ante la viralización del video, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial ( ANSV ) pidieron la inhabilitación de la licencia de conducir del influencer.

Además, señalaron que esta naturalización de conductas temerarias representa un riesgo potencial, especialmente para los jóvenes sin experiencia de manejo que consumen estos contenidos de forma masiva.

Santiago Maratea se filmó manejando sin cinturón de seguridad y piden inhabilitarlo para conducir

La conducta del influencer está prohibida por la Ley Nacional de Tránsito 24.449. En las imágenes también se observa que circula sin cinturón de seguridad, el principal elemento de seguridad pasiva, lo que agrava la infracción.

La ANSV inhabilitó a Maratea para conducir

El organismo elevó el pedido de inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir a la jurisdicción correspondiente. En este caso, es la provincia de Buenos Aires, reveló LaNación. Con el correr de las horas, el proceso administrativo quedará formalizado.

Para recuperar el registro, Maratea deberá cumplir con las instancias de evaluación que acrediten nuevamente su aptitud para conducir, se informó a través de un comunicado. "Estas infracciones implican un riesgo alto, reducen la atención y aumentan significativamente la probabilidad de siniestros viales", se agregó.

Según indicaron por estudios del Observatorio Vial, el uso del celular es el principal factor de distracción al conducir. En Argentina los relevamientos muestran que su incidencia viene en aumento alcanzando hasta el 25% de los conductores en algunos corredores viales.

Manejar. Celular El uso del celular en el auto está penado por la ley en ciertos casos.

La agencia sostuvo que fomentar comportamientos peligrosos frente a millones de personas representa una amenaza latente, sobre todo para los conductores principiantes que aún no tienen experiencia al volante.

El gesto solidario de Santiago Maratea con un estudiante cordobés que se hizo viral

Una vez más Santiago Maratea fue destacado en las redes sociales por una decisión que enterneció a todo el mundo tras una actitud, aparentemente, desinteresada. Una historia de vida surgida en Córdoba, principalmente en la localidad José de la Quintana, a 80 kilómetros de la ciudad, lo conmovió y decidió tomar las riendas del caso para darle una solución.

El influencer conoció la historia de Gonzalo, un ciudadano de dicha localidad de bajo recursos y con problemas económicos que le complicaban su camino para poder encausar estudios universitarios. Uno de los principales problemas, en un contexto donde vive en un domicilio sin acceso a los servicios de luz y agua, era el gasto de transporte para poder trasladarse a la facultad para estudiar.

Enterado por la situación que lo aquejaba, Maratea decidió tomar una decisión contundente para que pueda estudiar Traductorado de Inglés y geología en la Universidad Nacional de Córdoba. “Finalmente decidí regalarle mi auto MG a Gonzalo, un pibe que estudia 2 carreras y sueña con recibirse pero por problemas con el transporte no puede viajar hasta la universidad”, sostuvo Maratea en un video.