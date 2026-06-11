"Te voy a reventar la cara a piñas": una mujer amenazó a la maestra de su hija por un llamado de atención

La Justicia dispuso una restricción perimetral de urgencia. Los detalles del hecho que desataron la furia de la madre.

El hecho de violencia escolar fue denunciado en el Ministerio de Educación y en comisaría de Santiago del Estero.

Un nuevo hecho de violencia en las escuelas se registró en Santiago del Estero, donde una mujer fue denunciada por amenazar a la maestra de su hija después de que la docente le señalara a la estudiante la importancia de regularizar sus faltas a clases.

Ante la gravedad de la situación, la Justicia intervino y ordenó una restricción perimetral para proteger a la educadora.

El suceso tuvo lugar en un establecimiento ubicado en el cruce de Rivadavia y Milburg, de la capital provincial. La docente, de 40 años, revisó el chat cuando se encontraba dando clases. Inmediatamente avisó a las autoridades de la institución y fue a hacer la denuncia.

La acusada es la mamá de una estudiante de primaria que forma parte del grupo a cargo de la docente amenazada. De acuerdo con la información publicada por el portal santiagueño El Liberal, la furia se desató por una observación pedagógica.

La advertencia de la maestra que terminó en amenaza

En la evaluación escrita en la libreta de la menor, la maestra le llamó la atención por las reiteradas faltas y le remarcó la importancia de asistir al aula para no perderse el contenido escolar. Esto no le cayó bien a la mamá, que decidió mandarle un audio.

Comisaría. Santiago del Estero

“Que sea la primera y última vez que a mi hija le escribas en su evaluación que ella debe asistir a clases, porque te voy a reventar la cara a piñas cuando te vea. Ya vas a ver, va a ser tu último día, así que vete avisando en tu casa”, le dijo la mujer.

Preocupada, principalmente porque la mamá vive justo en frente de la institución y el cruce se daría de forma inminente, la docente advirtió a las autoridades escolares y se acercó a la Comisaría Comunitaria N° 4 para realizar la denuncia.

Frente a esta situación, la Justicia accionó de inmediato y ordenó una restricción perimetral de urgencia para prohibirle a la acusada acercarse a la denunciante por el plazo de 90 días.

El caso generó gran preocupación en la comunidad educativa por la escalada de violencia que sufren los docentes. El caso quedó a cargo del fiscal de turno, el Dr. Diego Cortés, quien ordenó notificar formalmente a la acusada sobre la orden de restricción en su contra.

Un delincuente entró a una escuela y se llevó la mochila de una maestra

Otro caso de violencia escolar ocurrió en una institución de la provincia de Neuquén, cuando una docente de nivel primario fue víctima de un robo. Un delincuente ingresó este último viernes al establecimiento educativo y, con total impunidad, se llevó la mochila con todas sus pertenencias.

El hecho generó indignación en la comunidad y quedó registrado en las cámaras de seguridad de un vecino que no dudó en colaborar con la investigación del caso.

El indignante episodio ocurrió el pasado viernes en la Escuela Primaria N° 202 ubicada en el oeste de la capital neuquina, mientras se desarrollaban las actividades escolares con estudiantes y personal dentro del establecimiento.

escuela 202 oeste neuquino

Ángela Espinosa, víctima, relató a LM Neuquén que el hecho ocurrió 13:20, apenas unos minutos después del inicio del turno tarde. Según explicó, había dejado sus pertenencias dentro del aula, como lo hace habitualmente el personal docente al ingresar.

"Firmé la asistencia y dejé la mochila arriba de una silla en el aula. Estábamos haciendo la ronda de novedades con los chicos cuando una compañera vino y me preguntó si tenía una mochila clarita. Me dijo que un hombre había salido por una puerta lateral con una mochila de esas características", recordó.