Juicio por la muerte de Maradona: "Luque no era un médico para operar a Diego"

Una nueva audiencia se lleva adelante para conocer qué ocurrió en los últimos días del futbolista. También declara Mariano Perroni, jefe de enfermeros.

Este jueves se lleva adelante una nueva instancia en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , en el que se tiene a siete profesionales de la salud acusados de "homicidio simple con dolo eventual". En esta ocasión fue citado a declarar el abogado y amigo de Diego Víctor Stinfale.

Se trata de uno de los testigos más destacados del día. Cabe recordar que ya se había presentado en un debate anterior, donde sostuvo que Leopoldo Luque era el médico de confianza del exfutbolista. Stinfale fue una de las personas que acompañó a la familia Maradona mientras Diego estaba internado en la Clínica Olivos e intervino para que "Luque no tocara a Maradona" en la operación de cabeza porque sus hijas no confiaban en él.

En su relato ante el Tribunal, el abogado dijo que volvió a tomar contacto con Maradona después de su cumpleaños N°60, donde le contó que debían operarlo: " Diego pide hablar conmigo y me dice ‘Spiderman, me están por operar, necesito que me ayudes’” , relató.

"Me dijo que lo iba a operar, que tenía a las 20 horas reservado el quirófano en la clínica Olivos y yo le dije 'pará, vos no vas a operar a nadie, no tenes la espalda. Conseguí a los mejores cuatro neurocirujanos de Argentina'”. "Yo le vi la imagen de Luque, no era un médico para tocarle la cabeza a Maradona", sostuvo.

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Posteriormente, el letrado brindó de una pelea que tuvo con el neurocirujano, luego de pedirle una lista con el nombre neurocirujanos. "Yo consulté los nombres con un conocido, el médico Benvenutti, que me dijo que estaba bien. Ahí arreglamos con Luque en vernos en la Clínica Olivos. Hasta ahora era todo por teléfono, yo no lo había conocido. Todo esto lo hice porque es el propio Diego el que me dijo que lo ayude", explicó.

A su vez, previo a la operación de cabeza de Diego, recordó el intercambio que tuvo con las hijas del Diez, con respecto a Leopoldo Luque: "Este muchacho no puede tocar a Maradona", les dijo. Dalma le contestó: "Por fin alguien que piensa como yo".

“¿Le puedo pegar un boleo?”, preguntó Stinfale. “Sí, sí, hacelo”, respondieron las hijas.

juicio maradona (3) Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: un médico responsabilizó a Luque por la operación de Diego

Stinfale explicó que Luque le dijo que "iba a colaborar en lo que haya que colaborar". "En la operación intervino Salas, director del Posadas que me había nombrado Luque; Rubino que dirigía la operación; Saénz y Luque estuvo ahí. Benvenutti estuvo afuera del quirófano y me decía cómo iba saliendo", declaró ante los jueces. Y afirmó: "El resultado de la operación me lo dice Rubino en la habitación, me dijo que había salido todo bien", sumó.

"Maradona quería que lo opere Luque"

"Maradona quería que lo opere Luque", afirmó tras una consulta de Francisco Oneto. "Diego estaba muy bajoneado, lo vi mal. Psicológicamente estaba bajoneado. Me contó de una pelea que estaba teniendo con Rocío Oliva, que la extrañaba. Era uno de los temas del bajón", dijo sobre como lo vio previo a su cumpleaños.

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A preguntas del abogado del enfermero Ricardo Almirón, Stinfale indicó que “no cualquiera podía entrar a la habitación de Diego”. La afirmación coincide con los problemas que manifestaban los trabajadores de la salud que le tenían que tomar los signos vitales en la internación domiciliaria de Tigre.