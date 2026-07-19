Mundial 2026: el emotivo video de Claudia Villafañe con sus nietos luciendo las camisetas de Diego Maradona

En el día de la final del campeonato, la exesposa del futbolista compartió fotos de Benjamín Agüero, Roma y Azul Caldarelli.“Tu legado siempre seguirá vivo”.

El emotivo gesto de Claudia Villafañe en el día de la final del Mundial 2026.

Este domingo la Selección Argentina juega la final del Mundial 2026 frente a España , en la previa de un día tan importante para todos los argentinos, Claudia Villafañe homenajeó a Diego Maradona en sus redes sociales.

La exesposa del futbolista mostró que sus nietos lucieron las históricas camisetas que el Diez usó con la Selección.

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, Claudia compartió distintas imágenes de Benjamín Agüero -hijo de Gianinna-, Roma y Azul Caldarelli -las nenas de Dalma- con las emblemáticas casacas que conservó durante años.

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Junto al video, Claudia escribió unas palabras en las que recordó al exfutbolista y destacó que su recuerdo sigue presente en la familia.

El homenaje de Claudia Villafañe a Diego Maradona

“Sé que desde donde estés, estás orgulloso que ellos usen tus camisetas. Tu legado siempre seguirá vivo con ellos”, expresó.

Luego, contó una tierna anécdota familiar protagonizada por sus nietos. “Benja la hace enojar a Roma porque le dice que todas tus cosas son de él. Y eso porque Azul no arrancó todavía... ¡Los tres te tienen siempre presente!”, escribió.

Por último, reveló el valor sentimental que tienen esas prendas para ella. “Mi mayor tesoro es haber guardado por tantos años tus camisetas y tu historia para que ellos hoy puedan disfrutarlas!”, aseguró.

Qué dijo Claudia Villafañe de la camiseta que Maradona usó contra Inglaterra en el Mundial 86

Invitada a La cocina rebelde (eltrece), la empresaria mostró que tenía puesta la icónica camiseta. “Primero, quiero que la cámara vea que está manchada. Es la original”, señaló Jimena Monteverde.

Luego, Claudia sumó: “Esto fue en México ‘86. Ellos tenían que usar la camiseta azul, la de suplente, pero no tenían e Inglaterra jugaba con la blanca. Entonces fueron a buscar a Ciudad de México y lo que encontraron de la marca de la Selección fue esta”.

“Tiene dos colores diferentes, el número que es plateado y no tenían los escudos bordados. Entonces las mismas chicas que limpiaban en la concentración, que hacían la comida y hacían todo, los cosieron como pudieron”, recordó.

¿En qué estadio se juega la final del mundo entre Argentina y España?

El escenario elegido para albergar la gran final del Mundial 2026 este domingo a las 16 horas es el imponente MetLife Stadium (nombrado por la FIFA como Estadio Nueva York/Nueva Jersey debido a regulaciones comerciales), ubicado en la localidad de East Rutherford. Este recinto, con capacidad para más de 82.500 espectadores y hogar de los New York Giants y New York Jets de la NFL, se vestirá de gala para recibir un evento histórico.

¿Qué canal de TV transmitirá la gran final del Mundial 2026?

En Argentina, el partido será transmitido en vivo por DSports, Telefe, TyC Sports y la TV Pública. Además, también podrá verse vía streaming mediante DGO, Flow, Disney+ Premium y Paramount+.