Juicio por la muerte de Diego Maradona: el llanto de Dalma y los audios donde le dicen "gorda desagradecida"

Se exhibieron audios del médico y Dalma se quebró en llanto al recordar cómo fue la última vez que vio a su papá.

Durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, su hija Dalma se quebró en llanto al recordar el día de su fallecimiento.

Este martes el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro está llevando a cabo una audiencia clave del juicio por la muerte de Diego Maradona . La declaración más importante de la jornada fue la de Dalma Maradona , hija mayor del futbolista.

Durante la declaración de Dalma, su abogado Fernando Burlando exhibió un audio del neurocirujano Leopoldo Luque en el que califica de "gorda desagradecida" y "estúpida".

Se trata de un mensaje de voz que el exmédico de cabecera le envió a la psiquiatra Agustina Cosachov en 2020, momento en el que Luque cuestionaba a las hijas del "Diez" por "no visitar a su padre".

La respuesta de Dalma Maradona a los chats de Luque

“Nunca entiendo en sus chats de qué se ríe. Leo sus chats y veo que Luque se creía su propia mentira. Ni hablar de cómo se refiere a mí, no me interesa ni va al caso, pero sí demuestra la doble que hacía en decir que estaba todo bien cuando no lo estaba. Cuando decían que no íbamos a ver mi padre y ellos no nos dejaban. A mi me hablaba bien y después hablaba mal. Hay algo en su discurso que no se entiende”, respondió Dalma.

Y sumó sobre su rol: “Si a mi se me cantaba no hacer nada, no involucrarme, lo que sea, él tenía que hacer su trabajo igual. No entiendo por qué querían mi opinión médica”.

Dalma y Luque

Durante la audiencia el fiscal Patricio Ferrarire produjo un audio donde Luque decía que las hijas de Diego lo querían correr del tratamiento de Maradona, que eran unas egocéntricas y que, de todas formas, le hacían “un favor” si lo corrían porque el dispositivo para su rehabilitación iba a fallar.

“Ojalá se hubiera corrido, ojalá hubiera tenido la decencia de correrse. Pero eso no pasó. Yo tuve una charla con Luque donde le dije que si esto lo sobrepasaba o si sentía que mi papá era un paciente difícil, que no paraban de decirlo, que estaba la posibilidad de correrse y que venga alguien a la altura. Pero él fue el que me dijo que no. Me dijo ‘yo puedo, estoy a la altura’”, enfatizó Dalma ante el tribunal y a pocos metros de Luque, que está en el banquillo de los acusados.

El llanto de Dalma Maradona al recordar el día de la muerte del Diez

La hija de Diego declaró siempre con voz quebrada, al borde del llanto. Y cuando el fiscal Ferrari le preguntó sobre el día en el que murió el astro del fútbol, se quebró.

Dalma Maradona (1)

“Cuando yo llego a la casa de Tigre porque mi hermana me había dicho que mi papá no estaba bien, que lo estaban reanimando. Cuando yo llego mi papá ya había fallecido. Entro a la habitación, estaba tapado con una sábana hasta el cuello. Lo vi muy hinchado, el cuerpo, la cara”, recordó antes de frenar por unos segundos a tomar agua para calmarse.

Gianinna, desde su lugar, escuchaba a su hermana y lloraba con ella. “En un momento yo llego, le agarro las manos y estaba muy hinchado. Es lo que más recuerdo. También que cuando yo entré no había nadie en la habitación, después entró Gianinna. Yo no entendía cómo había pasado. Estaba muy hinchado”, concluyó.