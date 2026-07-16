Emoción total: el emotivo mensaje de Dalma dedicado a Diego Maradona tras el triunfo de Argentina

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una enorme cantidad de emociones tanto dentro como fuera de la cancha. Después de la épica remontada por 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales, una de las reacciones que más repercusión generó en las redes sociales fue la de Dalma Maradona , quien compartió un sentido homenaje a su padre, Diego Armando Maradona .

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni logró revertir un resultado adverso gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, en un encuentro cargado de tensión que volvió a escribir un nuevo capítulo en la histórica rivalidad entre argentinos e ingleses en las Copas del Mundo. En ese contexto, Dalma utilizó sus redes sociales para expresar todo lo que sintió durante una jornada que, inevitablemente, la conectó con la figura de Diego Maradona y con el inolvidable antecedente del Mundial de México 1986.

Acompañando varias imágenes , entre ellas algunas donde lucía una remera en homenaje al histórico partido de 1986 y otras junto al Gringo Giusti y al Chino Tapia, Dalma escribió un extenso mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas argentinos: "Y acá en la foto obvio ya haciéndome la canchera! Pero la sufrimos…Porque si no la sufrimos no somos nosotros!".

La actriz continuó expresando la emoción que la acompañó desde el inicio del viaje para acompañar a la Selección: "Y a vos que te puedo decir? Desde que me subí al avión que no paro de llorar! Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados!". Luego, hizo referencia al permanente cariño que los fanáticos siguen demostrando hacia Diego Armando Maradona en cada presentación de la Albiceleste: "No entendes la gente lo que es ,bueno en realidad lo debes saber porque te debe estar explotando la compu de pedidos!".

En otro de los pasajes más emotivos de su publicación, Dalma destacó el compromiso que siempre tuvo su padre con la camiseta argentina y el orgullo que siente de ser su hija: "Y vos ahí firme con la selección que amas y siempre defendiste! Que orgullo ser tu hija! La cancha fue una locura con Leo y su equipazo que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses!".

Finalmente, cerró el homenaje con unas palabras cargadas de sentimiento y esperanza de cara al encuentro decisivo: "Igual te lo cuento como si no lo hubieras visto… si estabas ahí, cerquita! Lo sé. Tus amigos me custodiaron y me hicieron acordar a vos todo el tiempo! La alegría que me da que te recuerden con tanto amor! Seguimos! A la final!".

Una remontada inolvidable para llegar al partido decisivo

El triunfo argentino tuvo todos los condimentos de una semifinal histórica. Inglaterra parecía encaminarse a disputar su primera final mundialista desde 1966 luego de que Anthony Gordon abriera el marcador a los 10 minutos del segundo tiempo ante los 68.239 espectadores presentes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Sin embargo, cuando el reloj se acercaba al final del partido, apareció la jerarquía del vigente campeón del mundo. A los 41 minutos del complemento, Lionel Messi asistió a Enzo Fernández, quien sacó un remate magistral desde fuera del área para vencer al arquero Jordan Pickford y establecer el empate que renovó las ilusiones argentinas.

Cuando todo indicaba que la semifinal se definiría en el tiempo suplementario, la Albiceleste volvió a golpear. Ya en el segundo minuto del tiempo añadido, Messi volvió a ser decisivo con un centro preciso que encontró la cabeza de Lautaro Martínez. El delantero ingresó desde el banco y marcó el 2-1 definitivo que selló una remontada que rápidamente quedó grabada entre los partidos más recordados de la historia reciente del seleccionado argentino.

Argentina irá por un nuevo título mundial ante España

La victoria sobre Inglaterra significó mucho más que un simple pase a una nueva instancia en la Copa del Mundo. Además de alimentar una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de los Mundiales, le permitió a Argentina instalarse nuevamente en la gran final de la Copa del Mundo. El próximo domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el conjunto albiceleste buscará un nuevo título frente a España, campeona de Europa, en el encuentro que definirá al campeón de la primera edición del Mundial disputada con 48 selecciones.

Mientras el plantel celebra una clasificación conseguida con carácter, fútbol y personalidad, las palabras de Dalma Maradona volvieron a reflejar el sentimiento de millones de argentinos que siguen encontrando en la figura de Diego un símbolo inseparable de la historia de la Selección y de cada nueva ilusión mundialista.