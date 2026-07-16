Se canceló la gala de eliminación en Gran Hermano

Santiago del Moro posteó en sus redes sociales el motivo por el que la gala cambió de día.

Santiago del Moro festejó el triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra y en medio de la alegría por el pase a la final usó sus redes sociales para cancelar la gala de eliminación del miércoles.

La histórica goleada de Argentina en lo que fue un partido épico desastó una celebración que se replicó en todo el país. Los argentinos salieron a las calles de manera inmediata y los festejos se extendieron durante gran parte de la noche.

Debido a ello, Santiago del Moro publicó en sus historias de Instagram que la celebración debía continuar y que la gala de eliminación como de nominación pasarían para otra fecha.

“¡A seguir festejando Argentina! Nosotros nos vemos mañana jueves a las 22.30 con gala de nominación y eliminado de la casa”, escribió el conductor del ciclo más visto de la televisión argentina.

La decisión responde a mantener el rating del programa. De haberse transmitido con la gente en las calles el impacto en los números no hubiese sido el esperado para el canal de la familia.

La placa (positiva) de cara a las instancias finales está conformada por los participantes que entraron en medio de la competencia. Los jugadores en peligro de abandonar la casa este jueves 16 de julio son Cola, Hanssen, JC, Majluf y Mariela. Uno de ellos, el que menos votos reciba, abandonará la competencia.

Quiénes siguen en la casa de Gran Hermano

A cuatro meses de iniciada la Generación Dorada de Gran Hermano, el camino a la gran final aun es largo. En carrera por el premio mayor siguen 16 participantes: Charlotte, Cinzia, Cola, Emanuel, Hanssen, Juanicar, JC, Luana, Majluf, Mariela, Pincoya, Sol, Campanita, Tamara, Yipio y Zilli.