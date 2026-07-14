Manuel Ibero polémico sobre la eliminación de Zoe Bogach de Gran Hermano

El exjugador del certamen se presentó en el streaming a minutos de ser eliminado y fue consultado por su polémica separación. Qué dijo.

Manuel Ibero se despidió de la casa de Gran Hermano luego de la gala de eliminación en un mano a mano con Luana Fernández , a pesar que era uno de los candidatos más fuerte que tenía la casa . Minutos posteriores a la salida del reality, el exjugador enfrentó las cámaras del streaming de Telefe y al conductor Santiago Del Moro.

Si bien rápidamente hablaron de su paso por GH, Manuel no pudo evitar las preguntas en torno a la polémica separación con Zoe Bogach , también exjugadora del formato pero de la anterior edición. Indagando sobre el tema, Tato Algorta , otro exjugador y ganador del certamen, preguntó sobre la separación.

En septiembre de 2025 la relación terminó en un escándalo luego de que Zoe lo acuse públicamente de haber ejercido manipulación cuando eran pareja. A su vez, ella había contado que él la responsabilizaba por "dejarse manipular" y puso sobre la mesa una presunta infidelidad que habría sido otro de los desencadenantes de la separación.

Dolor en Gran Hermano por una muerte que golpeó a uno de los participantes.

El diálogo completo en el stream

Tato: -Te quiero preguntar por una frase que fue la que más ruido generó en toda la edición. Dijiste que “cuando alguien es manipulado es culpa de esa persona porque se deja manipular”. Es una frase muy polémica.

Manuel: -No me acuerdo en qué momento lo dije.

Eugenia Ruiz: -Estabas hablando de Zoe.

Manuel: -Ah, ¿estaba hablando de lo de Zoe y por eso tuve el DAR?

Santiago del Moro: -Tuviste el DAR por varias cosas. También dijiste que vos ibas a Gran Hermano a sacarte el mote del “exnovio de...”.

Manuel: -Para mí, si te manipula una persona, sí, es porque te estás dejando manipular. A mí Pincoya me manipulaba un montón de veces para que le diera helado o para que hiciera tal cosa, y yo se lo permitía porque era Pincoya.

Manuel sostiene que “si te manipula una persona si, es porque te estás dejando manipular”. pic.twitter.com/lgWmbhEtGA — nom0leste (@nom0leste) July 14, 2026

Tato: -¿Pero no creés que quien es manipulado es una víctima?

Manuel: -Sí, obviamente. Depende de si la intención termina siendo manipular.

Tato: -Si es manipulación, es con intención.

Manuel: -No, a veces estás manipulando y no te das cuenta. Movés hilos y no te das cuenta.

Eugenia Ruiz: -Pero vos, en tu presentación de Gran Hermano, dijiste que eras “egocéntrico, soberbio y manipulador”.

Manuel: -Sí, egocéntrico sí...

Era el favorito: por qué se fue Manuel Ibero de Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano: Generación Dorada define a los participantes de cara a las instancias finales de la competencia. La eliminación de Manuel Ibero este lunes en un mano a mano con Luana Fernández dejó el grupo formado por Andrea del Boca completamente debilitado.

Considerado desde el comienzo como uno de los grandes candidatos a ganar la temporada, la salida del jugador se dio en medio de un fuerte escándalo. Además, la eliminación de Ibero se da a una semana de la salida “por decisión de fuerza mayor” de Andrea del Boca, aliada del jugador.

La salida del participante conmocionó a su entorno dentro de la casa. La primera en reaccionar fue Yipio que, sin dudarlo, enfrentó a Solange: “¡Lo lograste, forr#!”, arrojó indignada por la decisión del público.

“Fue un placer coincidir con todos. Los aprecio a todos. Vine acá no buscando un premio, me voy en paz, muy feliz, espero afuera conocerlos en profundidad a todos, no creo que ninguno sea malo, me divierte pelear a veces o confrontarlos y espero que resuelvan los quilombos que van a quedar en la cocina”, dijo a lastra de despedirse.

Con la última eliminación, el grupo que formó Andrea del Boca durante su estadía en la competencia perdió fuerza y solo continúan en camino Yipio Pintos y Juanicar que se aliaron a la actriz para hacer frente al grupo de Solange Abraham.

Ahora bien, la salida de Manuel no es casualidad y se da en un momento en el que Telefe planea poner en marcha la serie vertical que el jugador protagonizaría junto a Anna del Boca.

Pese a que Santiago del Moro se encargó de desmentir este rumor, la propia Del Boca aún en la casa de Gran Hermano dialogó con Manuel y dejó en claro que la idea es llevar adelante el proyecto una vez afuera de la competencia.

“En una de esas conseguime un secundario”, le dijo el participante en ese breve diálogo que tuvo con la actriz. “No, yo te voy a proponer para una telenovela vertical. Ya tengo la pareja y todo”, respondió. Ese intercambio se dio en apenas 20 segundos y rápidamente la producción cortó la transmisión.

Quiénes siguen en la casa de Gran Hermano

A cuatro meses de iniciada la Generación Dorada de Gran Hermano, el camino a la gran final aun es largo. En carrera por el premio mayor siguen 16 participantes: Charlotte, Cinzia, Cola, Emanuel, Hanssen, Juanicar, JC, Luana, Majluf, Mariela, Pincoya, Sol, Campanita, Tamara, Yipio y Zilli.