Valeria Gastaldi rompió el silencio sobre el conflicto legal de Bandana

La integrante de la banda musical que brilló tras su irrupción en el mundo artístico por su participación Popstar explicó por qué cancelaron cuatro shows en el interior del país. Qué dijo.

Bandana anunció este lunes la suspensión de los shows programados para Formosa, Resistencia, Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná con un extenso comunicado emitido vía redes sociales, principalmente por la cuenta oficial de Lissa Vera , una de las integrantes de la banda. Luego del comunicado expreso en las redes sociales, Valeria Gastaldi , otra de las integrantes, contó cuál es la situación y qué es lo que realmente les preocupa del anuncio.

"Queremos aclarar que BANDANA no anunció ni comunicó la cancelación de ninguno de estos shows. La situación se originó en un conflicto derivado de un incumplimiento contractual que actualmente se encuentra siendo tratado por las vías legales correspondientes", reza una parte del comunicado emitido por Lissa .

En contacto con la periodista Claudia Seta , afirmó sobre cuál es la preocupación que tienen y los detalles de la situación: "Hoy nuestra prioridad está en que le devuelva el dinero a nuestro público. Todo lo que no le pagaron a Bandana va por vía judicial y eso sabemos que llevará mucho tiempo", soltó.

"Queremos que esta productora le devuelvo a la gente el dinero de las entradas", dijo la integrante de la banda en diálogo con la periodista mencionada. Entre la situación compleja, las integrantes decidieron no hacer declaraciones públicas sobre los detalles del tema "por expresa recomendación de los asesores legales".

Cuál es el conflicto que habría detrás de las suspensiones

Según trascendió, la banda no habría recibido el pago correspondiente por realizar las dos primeras presentaciones de las seis que estaban programadas según la contratación. Debido a esta situación, y al no poder costear por su parte las fechas pendientes, habrían tomado la decisión.

La palabra de las Bandana en redes

COMUNICADO OFICIAL DE BANDANA

Lamentamos profundamente la situación generada en relación con las presentaciones previstas en Formosa, Resistencia, Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná, y especialmente el perjuicio ocasionado a todas las personas que habían adquirido sus entradas.

Queremos aclarar que BANDANA no anunció ni comunicó la cancelación de ninguno de estos shows. La situación se originó en un conflicto derivado de un incumplimiento contractual que actualmente se encuentra siendo tratado por las vías legales correspondientes.

Nuestra principal preocupación hoy es el público. Esperamos que la producción informe, a la mayor brevedad, el procedimiento para la devolución de las entradas y garantice el reintegro íntegro de los importes abonados a todas las personas afectadas.

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Lamentamos profundamente no poder encontrarnos con ustedes en esta oportunidad. El cariño y el respeto por nuestro público han guiado siempre cada una de nuestras decisiones y seguiremos honrando ese compromiso.

Por expresa recomendación de nuestros asesores legales, y en resguardo del proceso en curso, no realizaremos más declaraciones públicas sobre este asunto.

Agradecemos, como siempre, el acompañamiento y el afecto de todos ustedes. Esperamos reencontrarnos muy pronto.

BANDANA