El insólito objeto que Erling Haaland se llevó del Mundial 2026: qué es y cuánto cuesta
El jugador que fue una de las figuras más destacadas del certamen ecuménico de fútbol sorprendió con un extraño objeto millonario con el que se mostró bajando del avión.
Erling Haaland fue una de las figuras más importantes del Mundial 2026. Su explosivo nivel futbolístico que llevó a la selección Noruega a los cuartos de final del certamen, eliminando a la poderosa Brasil, hizo que su nombre recorra las calles del Mundo, pero también su carisma fue uno de los aspectos que más llamó la atención.
Una personalidad particular, con reacciones inesperadas que generan empatía en el público y hace que sea visto como una figura cautivadora del deporte rey. En las últimas horas, ya de regreso a casa por haber quedado eliminado de la cita ecuménica, el jugador sorprendió al bajar del avión con un detalle que no pasó desapercibido y generó un sinfín de opiniones en torno al delantero.
Qué pasó
Es que mientras bajaba con tranquilidad del avión, el jugador se mostró con un bolso en su brazo derecho mientras que en el izquierdo portaba un souvenir pocas veces visto: un mapache con una botella de whisky en la mano que habría comprado en un local de Dallas, Texas.
Luego de mostrarse con él tras aterrizar, el jugador bromeó en las redes sociales sobre el souvenir: "Me siguió hasta casa". Más tarde, le pidió a sus seguidores que lo ayuden para que elijan el nombre: "Cowboy", " Ranger", " TEX" o " ROW" (Mapache sobre ruedas), las opciones que propuso el noruego.
Cuánto sale el souvenir
Según se conoció, el mapache disecado costaría alrededor de 750 dólares. Se trata de un mapache que se llama Whiskey Raccoon y es originario de Wild Bill'S Western Store, de la localidad de Dallas.
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