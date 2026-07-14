El insólito objeto que Erling Haaland se llevó del Mundial 2026: qué es y cuánto cuesta

El jugador que fue una de las figuras más destacadas del certamen ecuménico de fútbol sorprendió con un extraño objeto millonario con el que se mostró bajando del avión.

Una personalidad particular, con reacciones inesperadas que generan empatía en el público y hace que sea visto como una figura cautivadora del deporte rey. En las últimas horas, ya de regreso a casa por haber quedado eliminado de la cita ecuménica, el jugador sorprendió al bajar del avión con un detalle que no pasó desapercibido y generó un sinfín de opiniones en torno al delantero.

Es que mientras bajaba con tranquilidad del avión, el jugador se mostró con un bolso en su brazo derecho mientras que en el izquierdo portaba un souvenir pocas veces visto: un mapache con una botella de whisky en la mano que habría comprado en un local de Dallas, Texas.

Te dan 1.000 opciones para acertar con qué bajo Haaland a su llegada a Noruega… y te faltan otros 10.000 intentos.



El delantero noruego salió del avión con un MAPACHE DISECADO. #FIFAWorldCup #MundialRTVE pic.twitter.com/V7nuzIr86N — Teledeporte (@teledeporte) July 13, 2026

Luego de mostrarse con él tras aterrizar, el jugador bromeó en las redes sociales sobre el souvenir: "Me siguió hasta casa". Más tarde, le pidió a sus seguidores que lo ayuden para que elijan el nombre: "Cowboy", " Ranger", " TEX" o " ROW" (Mapache sobre ruedas), las opciones que propuso el noruego.

Cuánto sale el souvenir

Según se conoció, el mapache disecado costaría alrededor de 750 dólares. Se trata de un mapache que se llama Whiskey Raccoon y es originario de Wild Bill'S Western Store, de la localidad de Dallas.