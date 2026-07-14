Mundial 2026: es falso el video de Erling Haaland sobre Malvinas y Lionel Messi que se hizo viral

Los subtítulos fueron manipulados por una cuenta de parodia. En el audio real, el noruego habla de otra cosa y hasta le desea suerte a Inglaterra.

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, un video de Erling Haaland recorrió las redes con una potencia inusual. En el clip, subtitulado en español, el delantero noruego parecía respaldar el reclamo argentino por las Islas Malvinas y declararse admirador de Lionel Messi . El problema es que nunca dijo nada de eso.

La verificación la hizo Chequeado , que transcribió el audio original en noruego y lo contrastó con la transmisión oficial de FIFA . El resultado fue tajante: en ningún tramo de la entrevista Haaland menciona a la Argentina, a Malvinas ni al capitán albiceleste. La traducción del audio no contiene esas referencias.

El engaño funcionó por una combinación difícil de detectar. El futbolista hablaba en noruego —un idioma que casi nadie entiende en el mundo hispanohablante—, el fragmento circulaba recortado y los subtítulos aparecían perfectamente sincronizados sobre las imágenes. Alcanzó para que miles de usuarios y varios portales lo replicaran sin chequear.

[NUEVO] No, Haaland no dijo que va a alentar por Argentina ni que Inglaterra ocupa las Islas Malvinas “de forma ilegítima”



La traducción del audio en noruego no menciona a nuestro país ni a las Malvinas. El contenido fue verificado con las herramientas de transcripción el… pic.twitter.com/XMySoRbkNe — Chequeado (@Chequeado) July 13, 2026

Qué dijo realmente Erling Haaland en el video viral del Mundial 2026

La entrevista original se grabó en la zona mixta del estadio, tras la eliminación de Noruega ante Inglaterra en cuartos de final. Consultado por el desgaste de una temporada larguísima, Haaland habló de sus planes inmediatos. Después se quejó del criterio arbitral en una jugada puntual y sostuvo que lo empujaron y lo sujetaron durante toda la acción.

Y hay un detalle que desarma por completo la versión viral: en la transmisión oficial de FIFA, el noruego incluso expresó su deseo de que a Inglaterra le vaya bien en lo que resta del torneo. Exactamente lo contrario de lo que le hicieron decir.

Los subtítulos falsos le adjudicaban frases de fuerte carga política. Una de ellas: "tengo una debilidad por Messi". Otra hablaba de vencer al rival histórico que ocuparía ilegalmente territorio argentino. Ninguna figura en el audio.

De dónde salió el fake y por qué se viralizó

El clip lleva la marca de agua de una cuenta identificada como "sanatayclarificacion", conocida en el ambiente digital por producir parodias y contenidos humorísticos alterando subtítulos de conferencias de prensa deportivas. Es decir: nació como un chiste de internet y terminó convertido en noticia.

El caso muestra algo más grande. La semifinal ante Inglaterra arrastra una carga histórica y emocional enorme, y ese clima de alta sensibilidad es terreno fértil para la desinformación.

No. Haaland no dijo que apoya a la selección argentina ni habló sobre las Malvinas.



Por favor, dejen de difundir cualquier pelotudez que les venga bien.



(Acá está lo que le quieren hacer decir y lo que realmente dijo, gracias a @HaffnerSoy). pic.twitter.com/zCYj69tWIg — Javier Smaldone (@mis2centavos) July 13, 2026

Mientras el fake circulaba, del lado de la Selección eligieron el camino inverso. Lionel Scaloni insistió en despolitizar el cruce en la conferencia previa: "No busquemos otra cosa", pidió el entrenador, que además remarcó su respeto por Thomas Tuchel y por el rival.

La recomendación de los especialistas es prestar atención a las marcas de agua de los videos, desconfiar de las traducciones incrustadas y buscar la fuente original antes de compartir. Sobre todo cuando el contenido es demasiado perfecto para ser cierto.

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio desde las 16 en el estadio de Atlanta, por un lugar en la final del domingo 19 en Nueva York/Nueva Jersey.