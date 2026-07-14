Mundial 2026: quién es el árbitro estadounidense que dirigirá a Argentina ante Inglaterra

Nació en Casablanca, emigró a Estados Unidos a los 18 y nunca dirigió a la mayor. Su único cruce con una selección argentina dejó una herida abierta.

La FIFA ya definió quién impartirá justicia en el partido más esperado del Mundial 2026 para los hinchas argentinos. El elegido para la semifinal entre Argentina e Inglaterra es el estadounidense Ismail Elfath , un juez de origen marroquí que nunca dirigió a la Selección mayor.

El encuentro se jugará este miércoles 15 de julio desde las 16 en el estadio de Atlanta. Para Elfath será su cuarta designación en la Copa del Mundo y, lejos, la de mayor peso.

Nacido en Casablanca el 3 de marzo de 1982, emigró a Estados Unidos a los 18 años y construyó allí toda su carrera. Con 44 años, acumula una década como árbitro FIFA y esta es su segunda Copa del Mundo, después de Qatar 2022.

Su recorrido incluye la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf, el Mundial Sub 20, el Mundial de Clubes y la Copa América, además de partidos en la liga de Japón y en la Saudi Pro League.

Mundial 2026: los números de Ismail Elfath, el árbitro de la semifinal

Las estadísticas dibujan el perfil de un juez de criterio firme, aunque no de gatillo fácil. En 268 partidos internacionalesrepartió 1.032 tarjetas amarillas, un promedio de 3,85 amonestaciones por encuentro.

En materia de expulsiones, el registro suma 36 rojas directas y 33 por doble amarilla: 69 jugadores enviados a las duchas. Es decir, aproximadamente una expulsión cada cuatro partidos.

La terna será de mayoría estadounidense. Lo acompañarán los asistentes Corey Parker y Kyle Atkins, mientras que el cuarto árbitro será el italiano Maurizio Mariani y el asistente de reserva, su compatriota Daniele Bindoni.

Sus tres partidos en la Copa del Mundo

El debut de Elfath en el torneo fue el 14 de junio, en el 2-2 entre Países Bajos y Japón en Dallas. Mostró tres amarillas y ninguna roja.

El 26 de junio dirigió el Uruguay 0-Espana 1 en el estadio de Guadalajara. Sobre el tiempo de descuento expulsó al uruguayo Agustín Canobbio tras revisar una entrada peligrosa, y su arbitraje recibió críticas fuertes en el entorno sudamericano.

La roja a Canobbio en Uruguay España.

Su tercera actuación fue la más ruidosa. El 5 de julio, en los octavos entre Brasil y Noruega —que terminó 1-2 y eliminó a la Canarinha—, sancionó dos penales a favor de Brasil. El primero, a los 10 minutos, lo cobró tras ser llamado al monitor por el VAR. El segundo llegó sobre el cierre. Ninguno alcanzó.

El único antecedente con Argentina

Elfath jamás arbitró a la Selección mayor. Ni en Eliminatorias —competencia reservada a jueces de la Conmebol— ni en Qatar 2022. El miércoles será, para él, un debut absoluto con la Albiceleste.

Argentina - España por los Juegos Olímpicos 2023, el único antecedente.

El único cruce previo con una representación argentina se dio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021. Elfath dirigió el 1-1 entre España y la Sub 23 dirigida por Fernando Batista, un empate que dejó al equipo nacional afuera del torneo.

No es un antecedente que garantice nada, pero sí una postal que muchos hinchas van a recordar cuando el juez estadounidense pite el inicio en Atlanta.