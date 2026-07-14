Mundial 2026: qué probabilidades tiene cada selección, según la supercomputadora que acertó las semifinales

Opta simuló 25 mil veces la Copa del Mundo y coronó a un favorito. Además, qué probabilidades tiene Argentina de superar a Inglaterra.

El Mundial 2026 ya tiene sus cuatro semifinalistas y la supercomputadora de Opta Analyst volvió a hacer los números. El resultado no es el que esperaba el hincha argentino: el modelo estadístico ubicó a la Selección argentina en el último lugar entre los cuatro equipos que siguen en carrera por el título.

La empresa especializada en datos actualizó su proyección tras los cuartos de final y corrió 25 mil simulaciones del tramo final del torneo. Francia aparece como la gran favorita, con 34,05% de chances de quedarse con la Copa del Mundo.

Detrás se ubican España, con 23,45%, e Inglaterra, con 21,94%. El equipo de Lionel Scaloni cierra el pelotón con 20,55 % de probabilidades de revalidar el título conquistado en Qatar 2022.

Qué dice la supercomputadora sobre Argentina-Inglaterra

Los porcentajes generales, sin embargo, esconden un dato clave. Para Opta, el cruce entre argentinos e ingleses está partido casi al medio: 50,94% para Inglaterra y 49,06% para Argentina. Menos de dos puntos porcentuales de diferencia.

"Es prácticamente una lotería si logran superar a Inglaterra", argumentó la publicación al explicar la posición del campeón defensor en su ranking de candidatos.

Preocupación en Inglaterra por la baja de una de sus figuras: el llamativo motivo.

La otra semifinal muestra un sesgo más marcado. Francia, que se mide con España el martes 14 en Dallas, tiene 57,70% de chances de llegar a la definición, contra 42,30% de la Roja.

Ahí está la clave de la lectura de Opta: aunque España pierde más veces que gana en las simulaciones de esa llave, sigue siendo la segunda candidata al título. Traducido: el modelo cree que el campeón saldrá más probablemente del duelo de Dallas que del que jugarán Argentina e Inglaterra.

El contexto detrás de los números

La consultora también aportó una postal histórica: es apenas la tercera vez que los cuatro semifinalistas de una Copa del Mundo son selecciones que ya fueron campeonas. Antes ocurrió en 1970 y en 1990. Además, los cuatro favoritos iniciales del certamen llegaron a esta instancia.

Argentina se metió entre los cuatro mejores tras eliminar a Suiza en tiempo suplementario. Lionel Messi no convirtió por primera vez en el torneo, pero asistió de córner en el cabezazo de Alexis Mac Allister; después llegaron los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Fue el decimotercer partido mundialista de la Albiceleste con alargue, un récord en la historia de la competencia. De esos 13 encuentros ganó 11, incluidas las definiciones por penales.

Inglaterra, su rival, viene de dar vuelta el partido ante Noruega con Jude Bellingham otra vez determinante. Desde 2018 alcanzó cuatro semifinales entre Mundiales y Eurocopas, tantas como en toda su historia previa.

Del otro lado del cuadro, Francia eliminó 2-0 a Marruecos y llega con la ofensiva más punzante: Kylian Mbappé suma ocho goles, igual que Messi, y Ousmane Dembélé acumula cinco. Inglaterra también tiene dos artilleros con seis: Harry Kane y el propio Bellingham.

España, en tanto, dejó en el camino a Bélgica con otro gol agónico de Mikel Merino. El equipo de Luis de la Fuente recibió allí su primer tanto del certamen y cortó una racha de 649 minutos sin goles en contra. Va por su segunda semifinal mundialista después de la de 2010, aquella que terminó en título.