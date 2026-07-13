Los desopilantes memes sobre Scaloni y el Colo Barco

El entrenador argentino puso al zurdo un rato en el segundo tiempo contra Jordania, pero no lo utilizó más y los usuarios hacen chistes al respecto.

El nombre de Valentín Barco se ha convertido en tendencia en las redes sociales durante el Mundial 2026 , pero no precisamente por sus actuaciones dentro del campo. El joven lateral zurdo, surgido de Boca y actualmente en el Racing de Estrasburgo, integra el plantel de la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni , aunque su participación en el torneo ha sido prácticamente nula.

Barco, que disputa su primera Copa del Mundo, apenas jugó un rato en el certamen. Su único registro hasta el momento fue ingresar en los últimos veinte minutos del partido ante Jordania por la fase de grupos, cuando el combinado albiceleste ya ganaba 3 a 1. Desde entonces, el exjugador xeneize no volvió a pisar el césped en el torneo.

Para algunos, lo curioso del caso es que la irregularidad del equipo nacional no ha sido motivo suficiente para que el entrenador le otorgue más rodaje al zurdo. Pese a que el rendimiento colectivo ha dejado dudas en varios tramos del Mundial, Scaloni ha mantenido su confianza en otros nombres y ha relegado a Barco al banco de suplentes.

Esta situación no pasó inadvertida para los hinchas, que con su característica ironía y creatividad, inundaron las plataformas digitales con memes y publicaciones humorísticas. Las bromas apuntan principalmente a la relación entre el técnico y el joven defensor, y circulan con frases como "Scaloni mirando a Barco desde el banco" o imágenes que comparan los pocos minutos del jugador con la duración de un simple comercial.

Poner a Barco o ir al monte Everest a agarrar un pedazo de la nube



Scaloni:pic.twitter.com/pZKITfpUpT https://t.co/fyLWbu4AsJ — Wos de la AKD (@WositoAcademico) July 13, 2026

Mientras el Mundial avanza y la Selección Argentina se prepara para los duelos decisivos, la incógnita sigue siendo si Barco tendrá alguna oportunidad real de mostrar su fútbol o si su paso por la cita ecuménica quedará reducido a un pequeño puñado de minutos frente a Jordania.

colo barco: me gusta mucho el pan con sésamo



scaloni: pic.twitter.com/Cp2cUhevb5 — gabriel (@gabensio) July 12, 2026

Barco: necesito que alguien me lleve en su auto



Scaloni:pic.twitter.com/14guLClH7l — Salvitaaaa (@SalvaAKD) July 12, 2026

“poner a Barco y Nico Paz o tirarte de un avión sin paracaídas?”



Scaloni: pic.twitter.com/E3D54sJ0vw — Tino (@TinoCLeclerc) July 12, 2026

Si te levantas del sillon tenes que poner a el Colo Barco.



Scaloni:



pic.twitter.com/CPexxOOy1O https://t.co/ztLngB6IfB — BOCA JUNIORS (@PadreBostero) July 13, 2026

Poner al colo Barco o pelear a puño limpio con un oso?



Scaloni: pic.twitter.com/sX0rCxGwKo — Ulises (@UlisesDavid__) July 12, 2026

el colo barco: que ganas de comer una manzana



scaloni: https://t.co/NZRnsffTUS pic.twitter.com/CiYOqvYPQt — craspi (@craspyyyy) July 6, 2026

Inesperado cruce entre Pipo Gorosito y Gary Neville

Las copa del mundo dan para todo y pasan cosas insólitas. Así ocurre con el Mundial 2026, donde el próximo miércoles Argentina e Inglaterra se enfrentarán en semifinales. Este lunes, Néstor "Pipo" Gorosito, actual entrenador de San Lorenzo y una de las voces más reconocidas del fútbol argentino, generó un fuerte revuelo en las redes sociales después de responder de manera explosiva al ex defensor inglés Gary Neville.

El otrora lateral de la selección de Inglaterra había puesto en duda con dureza el rendimiento de Cristian Romero y Lisandro Martínez en el Mundial, lo que desencadenó la mordaz e inmediata reacción del "Pipo".

Todo comenzó cuando Neville calificó como "demasiado agresivo y arriesgado" el planteamiento de la pareja de centrales albiceleste para una instancia tan exigente como una semifinal del mundo: "No veo ninguna manera en que no marquemos al menos 2 goles contra Argentina. Los llamo la mejor-peor dupla defensiva central del mundo."

Además, el exjugador y actual entrenador británico agregó: "Pasan de lo sublime a lo ridículo. Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez que parecen regalar un gol entre los dos por partido. Luego los ves de nuevo y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todos lados."

Como suele hacer gala de su carácter frontal y sin vueltas, el técnico argentino aprovechó un envío para Sebastián Vignolo, quien se encontraba al aire, y se refirió al actual analista de la televisión europea. "Díganle a este Gary Neville que lo único que sabía hacer era el lateral, pedazo de tronco", disparó el DT de San Lorenzo, en clara alusión a las carencias técnicas que el británico arrastraba en sus tiempos como jugador.

Y redondeó con otra frase contundente: "Los defensores argentinos son cracks, él no sabía que se jugaba con el pie", con lo que respaldó con fuerza a la dupla central titular de Lionel Scaloni, destacando la enorme calidad individual que ambos demuestran en cada partido.