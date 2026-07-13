El duro momento que vive Sorloth, amenazado de muerte tras la eliminación de Noruega.

La Copa del Mundo no solo despierta mucha euforia y felicidad entre los fanáticos, sino que también, lamentablemente, violencia. Las amenazas contra jugadores volvieron a ser noticia en el marco del Mundial 2026 tras la eliminación de Noruega el pasado sábado a manos de Inglaterra .

Es que días después de que el colombiano Jáminton Campaz denunciara intimidaciones a través de las redes sociales tras la eliminación de Colombia frente a Suiza por penales y en los octavos de final, el delantero noruego Alexander Sorloth también fue víctima de mensajes de odio luego de la caída de su selección en los cuartos de final.

Noruega, una de las revelaciones del torneo y que no asistía a la máxima fiesta del fútbol mundial hacía 28 años, desde Francia 1998, quedó fuera de la presente edición tras perder 2-1 en el tiempo extra frente al elenco británico, un resultado que desató una ola de ataques en redes sociales contra Sorloth, quien disputó 4 partidos (todos como titular) y acumuló 273 minutos en el terreno de juego, pero no marcó goles.

La furia de los aficionados nórdicos contra Alexander se produjo por una jugada en la que pudo asistir a su compañero Erling Haaland, pero prefirió definir y el remate fue atajado por el arquero inglés, lo que indignó al delantero del Manchester City.

El mensaje de la novia de Sorloth

La denuncia fue hecha pública por su pareja, Lena Selnes, quien reveló que varias de sus publicaciones fueron respondidas con insultos, amenazas y mensajes intimidantes dirigidos al atacante. En sus redes sociales, Selnes lamentó que la pasión que genera el fútbol termine convirtiéndose, en algunos casos, en violencia contra los protagonistas del espectáculo.

"El Mundial trae mucha felicidad, pero al mismo tiempo genera grandes odios. Espero que la gente sea un poco más reflexiva antes de insultar y amenazar", escribió. Según expuso, entre los comentarios aparecieron mensajes en los que algunos usuarios exigían que Sorloth abandonara el país, mientras que otros lanzaron advertencias contra su integridad, reflejando una vez más el lado más oscuro que puede generar la competencia deportiva.

El caso del delantero noruego se suma a otros episodios ocurridos durante el Mundial. Uno de los más recientes fue el del colombiano Jáminton Campaz, quien denunció recibir amenazas después de la eliminación de la Selección Colombia frente a Suiza en la tanda de penales de los octavos de final. Tras la derrota, el delantero de Rosario Central publicó un mensaje en el que pidió respeto pese a la frustración que dejó el resultado y recordó que el deporte también implica saber afrontar los momentos difíciles.

"El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte. Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", expresó Campaz, quien por el momento no regresa al país mientras se calman los ánimos y así cuidar por su bienestar y el de sus seres queridos.