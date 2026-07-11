El error de Sorloth en la eliminación de Noruega, la feroz crítica de Zlatan y los memes

Con el partido 1 a 0 para los escandinavos, el delantero no se la quiso pasar a Haaland.

La eliminación de Noruega a manos de Inglaterra en el Mundial 2026 dejó mucha tela para cortar. Fue 2 a 1 para los británicos en un partido atractivo. En una de las tantas jugadas que quedaron para analizar, el equipo escandinavo desperdició un contragolpe inmejorable que pudo haber cambiado el destino del encuentro.

Desde el juego, los dirigidos por Ståle Solbakken venían de dejar afuera a Brasil y tuvieron momentos muy favorables en el cotejo disputado este sábado, en Miami.

Con la ventaja de 1 a 0, Noruega salió de contra en un ataque manejado por Alexander Sorloth . El delantero del Atlético de Madrid condujo con ventaja numérica, mientras lo acompañaba Erling Haaland por el lado opuesto.

Sin embargo, Sorloth no pasó la pelota ni remató al arco con certeza. Se fue encerrando, su disparo fue frenado en el camino y dilapidó una jugada que podría haber cambiado el destino del resultado.

"Sorloth":

Por comentarios sobre esta jugada en el partido de Noruega contra Inglaterra pic.twitter.com/4BJrKBPqsC — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 11, 2026

La crítica de una estrella mundial

Zlatan Ibrahimovic está comentando la Copa del Mundo para una cadena internacional. El sueco habló sobre Sorloth en esa jugada durante el encuentro: "Si Noruega pierde hoy, es 100% culpa de Él [Sorloth]. No veo ninguna razón por la que no pasó ahí. Fue codicioso y una especie de celoso del nombre que Haaland se ha estado labrando para sí mismo, esa es una de las razones por las que no pasó el balón y quiso marcar él mismo".

Además, en las redes sociales estallaron los memes.