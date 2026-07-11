Polémica en el primer gol de Inglaterra: ¿debió haber sido anulado?

Jude Bellingham anotó los goles de ingleses ante Noruega en el tiempo extra, pero una cámara captó algo que pasó desapercibido en la transmisión.

El encuentro entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 tuvo una de las mayores polémicas en lo que va del certamen. Tras la igualdad por 1 a 1 en los noventa minutos reglamentarios, los dirigidos por Thomas Tuchel se pusieron en ventaja rápidamente gracias a la anotación de Jude Bellingham -que anotó el segundo en su cuenta personal-.

Sin embargo, en el primer tanto, una cámara de Fox Sports notó algo que la transmisión omitió: cuando el arquero noruego sacó del arco, la pelota pegó en una de las cámaras de FIFA colocadas sobre el campo de juego del estadio. Reglamentariamente, el árbitro debía haber picado un bote a tierra, pero ni siquiera los jugadores de Noruega lo advirtieron.

La polémica aumentó en las redes sociales, cuando los usuarios señalaron que el mismo balón que tiene un sensor y detecta cada mínimo toque, no fue capaz de advertir este desvío antes de que la pelota vuelva a caer sobre el campo de juego.

Alertados por la crítica de los fanáticos: la FIFA aclaró lo sucedido mediante un comunicado en las redes sociales, con pruebas incluidas. En X, escribieron: "Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el latido del balón cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón".

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

El gol resultó clave para que Inglaterra consiga el pase a semifinales. De esta manera, la Noruega de Erling Haaland se despide luego de realizar una sorpresiva participación, con eliminación de Brasil incluida, en el certamen que no participaba hacía tres décadas.

Así fue la victoria de Inglaterra sobre Noruega

Inglaterra le ganó por 2 a 1 a Noruega en el primer tiempo del suplementario y se clasificó como el tercer semifinalista de la Copa Mundial 2026, a la espera de Argentina o Suiza .

Los goles llegaron de la mano de Andreas Schjelderup a los 36 del primer tiempo mientras que Jude Bellingham lo empataba 10 minutos más tarde y a los 3 minutos del alargue capturo el rebote que dejo el arquero noruego, Ørjan Nyland, para el 2-1 final que le permitió obtener el boleto a la fase previa a una nueva final.

Al terminó de los himnos nacionales, se le dedico un minuto de silencio por la muerte del futbolista Jayden Adams, quien venía de disputar el Mundial 2026 con Sudáfrica.

En el comienzo del primer tiempo el duelo fue puramente táctico y con paciencia sin desesperación a la hora de atacar y sin ocasiones claras de gol.

A los 36 el equipo noruego pego primero en los pies del delantero Andreas Schjelderup, que puso en ventaja al seleccionado nórdico tras un remate que parecía un centro para Erling Haaland termina saliendo al ángulo de jordan Pickford.

Inglaterra de manera sorpresiva, en la primera que se liberó, Jude Bellinham puso el empate a los 46 minutos, luego de un pase a tras de Anthony Gordon y un buen control del mediocampista del Real Madrid para rematar cruzado dentro del área.

En la siguiente jugada Harry Kane ponía el 2-1 pero fue anulado por fuera de juego del mismo capitán inglés.

En el segundo tiempo los “Vikingos” nuevamente arrancaron mejor y obligaron la respuesta de Pickford manda al córner un centro de Alexander Sorloth que le salió al arco.

A los 12 El árbitro francés, Clément Turpin, cobró falta en ataque y mediante el VAR dejo sin efecto la ventaja del seleccionado noruego por parte de Torbjörn Heggem que ponía el 2-1, el central agarro el rebote que dejo el arquero ingles tras un remate en el área luego de un córner desde la izquierda.

Los 90 minutos culmino y la prorroga se empezó a jugar al mejor estilo inglés, Jude Bellingham capturó el rebote que dejo el arquero noruego, Örjan Nyland, luego del remate de Morgan Rogers desde fuera del área, en la jugada anterior el 1 de los "Vikingos", le había sacado un cabezazo espectacular de Harry Kane.

Tiempo más tarde, el árbitro Turpin, hizo un cambio de decisión luego de observar en el VAR que Oscar Bobb no hizo falta contra Djed Spence y cancelo el penal que le había concedido a Inglaterra.

Los 120 minutos culminaron e Inglaterra jugará la semifinal ante el ganador de Argentina y Suiza este miércoles 15, desde las 16:00 (hora nacional), en el Mercedes-Benz en Atlanta.