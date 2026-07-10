Preocupación en Inglaterra por la baja de una de sus figuras: el llamativo motivo.

La planificación del partido de cuartos de final contra Noruega por parte de la Selección de Inglaterra sufrió un contratiempo inesperado. Todo se da en la antesala de uno de los compromisos más esperados del fin de semana en el Mundial 2026 .

Es que a un día de lo que será su duelo ante la selección que cuenta con Erling Braut Haaland, Inglaterra recibió una noticia inesperada: Declan Rice , mediocampista del Arsenal, fue aislado de la concentración por un virus estomacal y su participación en el partido del sábado quedó envuelta en incertidumbre. El futbolista fue apartado de manera preventiva con el firme objetivo de contener el cuadro de salud y evitar cualquier tipo de propagación masiva dentro de la delegación en territorio norteamericano.

Los pormenores de la situación médica del jugador fueron expuestos por la prensa de su país de origen, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico. La información fue difundida por el Daily Mail, detallando que el influyente mediocampista ya arrastraba molestias en los isquiotibiales y en la zona lumbar, problemas que ahora se han visto agravados por esta enfermedad.

Como medida estrictamente preventiva, el futbolista del equipo campeón de la Premier League fue puesto en cuarentena para evitar que el virus pueda propagarse entre sus compañeros en una instancia decisiva del certamen, por lo que las próximas horas resultarán fundamentales para evaluar su evolución física.

La baja de Declan Rice, un dolor de cabeza para Inglaterra

La posible ausencia de Declan Rice significaría un dolor de cabeza para la estructura táctica de Inglaterra debido a su peso en el andamiaje titular. La posible ausencia representaría una baja sensible para el seleccionado inglés, dado que el mediocampista participó en cuatro de los cinco encuentros disputados por su equipo en la Copa del Mundo y aportó una asistencia frente a Croacia durante la fase de grupos. Su única suplencia a lo largo del Mundial 2026 se había registrado en la última fecha de esa primera instancia frente a Panamá.

El panorama se presenta complejo para las variantes del banco de suplentes debido a que los problemas médicos se acumulan en la misma zona del terreno. De confirmarse la baja de Rice, esta se sumaría a la del mediocampista Jordan Henderson, quien se fracturó una de sus muñecas en los festejos tras la victoria ante México en octavos de final y tuvo que ser operado. Ante este escenario, el cuerpo técnico analiza contrarreloj las alternativas disponibles para saltar al campo de juego con un bloque sólido que pueda contrarrestar el poderío de la escuadra nórdica.

El trascendental choque eliminatorio que definirá a uno de los semifinalistas del campeonato del mundo se celebrará en el estado de Florida. El duelo entre Inglaterra y Noruega se jugará el sábado 11 de julio desde las 18 (hora de Argentina) en el Miami Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida, y definirá cuál de las dos escuadras avanzará a la ronda de los cuatro mejores. La expectativa sobre este compromiso se vive con especial atención en Sudamérica. Si Argentina supera su compromiso de cuartos e Inglaterra hace lo propio, ambos seleccionados se enfrentarán en semifinales el miércoles 15 de julio.