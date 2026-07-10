La predicción de un astrólogo por el partido de Argentina-Suiza: acertó los resultados contra Cabo Verde y Egipto

El astrólogo vaticinó los resultados de los últimos dos partidos que jugó Argentina. Ahora dio hasta detalles de horarios que podrían ser fundamentales en el partido.

Por estas horas, todos los hinchas argentinos están expectantes de lo que pueda pasar en el partido que la Selección jugará este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026 . El astrólogo que vaticinó un triunfo sufrido ante Cabo Verde y el agónico frente a Egipto ahora dio a conocer su predicción por el enfrentamiento ante Suiza.

El partido de la Selección Argentina frente a Suiza comenzará a las 22 horas de este sábado 11 de julio, por los cuartos de final.

Federico Pertusati , conocido en redes sociales como @AstroMutable - es también músico y escritor - explicó que el enfrentamiento del sábado ante el elenco helvético es un "partido que se juega con ascendente en Capricornio, que suele beneficiar a equipos pragmáticos pero ambiciosos, y sobretodo, muy ordenados".

En declaraciones con la Agencia Noticias Argentinas, aseguró que frente a Suiza, el equipo argentino "recuperará toda su entereza y su funcionamiento como equipo".

"Se trata de equipos que no corren riesgos innecesarios. En este Mundial, este ascendente dio muchos partidos que terminaron en victoria por la mínima, o bien, victorias pero con muchos goles (y esta estadística está respaldada por la esencia capricorniana). Por eso, este sábado Suiza tiene que ser todo menos un reloj suizo", señaló.

Asimismo, agregó: "Creo que es el partido donde Argentina va a recuperar el funcionamiento como equipo, donde se van a terminar de hacer todos los ajustes que había que hacer. Donde la Argentina recupera toda su entereza".

Los momentos clave del partido con Suiza

Según precisó, el conjunto nacional ganará y pasará a las semifinales del Mundial 2026. Y respecto a momentos clave o de desequilibrio en el choque con los suizos, detalló horarios precisos en los que podría haber goles.

"A las 22:40 (hora argentina) se abre una ventana donde podemos tener un gol argentino, y sobre todo, un gol de Messi. Esta ventana va perdiendo intensidad, pero sigue activa hasta que se nos va el primer tiempo, así que puede dar más de un gol".

"También veo una muy buena para las 23:24, que tiene posibilidades muy fuertes de terminar en gol. Al igual que la anterior, se activa con fuerzas en ese momento y dura hasta las 23:33", sostuvo Pertusati, que agregó que al estar el "ascendente en Capricornio gana la experiencia también, o sea, los jugadores más experimentados".

Las predicciones para Messi, Lo Celso y Barco

De todas maneras, como lo hizo antes del encuentro frente a Egipto, por los octavos de final, aseguró que "todavía siguen siendo cartas interesantes (Giovani) Lo Celso y (Valentín) Barco", por lo que insistió para que el entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, los tenga en cuenta para que ingresen en este choque de cuartos de final.

"Ya no veo la preocupación ni la sorpresa que aparecía vs. Cabo Verde ni el sufrimiento vs. Egipto. Contra Suiza veo temple y a la Argentina llevándose el partido. Y descarto que haya penales. Es muchísimo más probable que lo podamos definir en los 90 minutos", sostuvo Pertusati.

En relación al gran desempeño que viene teniendo el astro de la Selección, Lionel Messi, remarcó: "No creo que este sea un partido como cualquier otro para Messi. La Luna va a quedar en Géminis, revolucionando por completo la carta de nuestro capitán y esto no va a pasar desapercibido".

"Las miradas seguirán estando en él, como nuestra estrella, pero va a hacer algo más que brillar, va a ser lo siguiente a eso. Es el encuentro donde puede aprovechar a romper nuevos récords históricos o bien, acercarse considerablemente a ellos. Será un partido importante para el equipo y también muy importante para Messi, sobre todo a nivel emocional", indicó el astrólogo.