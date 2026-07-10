Un astrólogo predijo qué pasará con el Dibu Martínez ante Suiza

La clasificación agónica de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Luego de la histórica remontada frente a Egipto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya concentra toda su atención en el próximo desafío: el duelo ante Suiza, que se disputará este sábado 11 de julio en Kansas y definirá uno de los semifinalistas de la Copa del Mundo.

En la previa del encuentro comenzaron a multiplicarse los análisis deportivos , las estadísticas y también las predicciones . Entre ellas sobresalió la del astrólogo deportivo Guido Tejat , conocido en las redes sociales por interpretar los partidos de fútbol a través de las posiciones planetarias y las configuraciones astrológicas.

Su lectura no pasó inadvertida entre los hinchas argentinos. Aunque transmitió confianza en el equipo nacional, advirtió que el compromiso será uno de los más complejos del torneo y aseguró que los astros anticipan un escenario cargado de tensión.

El pronóstico astrológico para Argentina vs. Suiza

A través de su cuenta @FutbolConAstros, Guido Tejat compartió su análisis sobre el enfrentamiento que sostendrán Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial. Según explicó, la configuración astral no favorece un desarrollo sencillo del partido y obligará al seleccionado argentino a mostrar algo más que su calidad futbolística para avanzar de ronda.

“Séneca decía que el fuego prueba el oro y la adversidad, a los hombres fuertes. El sábado, Argentina va a necesitar algo más que fútbol para clasificar. Viene muy difícil por astros”, escribió el especialista. El mensaje rápidamente comenzó a viralizarse entre los seguidores de la Albiceleste, especialmente por la coincidencia temporal con la expectativa que despierta un encuentro decisivo en la búsqueda del bicampeonato mundial.

Séneca decía que el fuego prueba el oro, y la adversidad, a los hombres fuertes.



El sábado Argentina va a necesitar algo más que fútbol para clasificar. Viene muy difícil por astros.



Esta leyenda que tenemos bajo los tres palos será fundamental frente a Suiza. Aspectos… pic.twitter.com/WIRetEfLie — Guido Tejat | Astrología aplicada al fútbol (@FutbolConAstros) July 8, 2026

Más allá del panorama desafiante que describió, el astrólogo aseguró que existe un aspecto especialmente favorable para uno de los futbolistas más determinantes del plantel argentino: Emiliano "Dibu" Martínez. De acuerdo con su interpretación, el arquero volvería a tener una actuación decisiva, similar a la que protagonizó durante el inolvidable cruce frente a Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022. “Esta leyenda que tenemos bajo los tres palos será fundamental frente a Suiza. Aspectos similares al partido con Países Bajos 2022”, sostuvo. La comparación no pasó desapercibida.

Aquel encuentro quedó marcado por la actuación del arquero argentino, que fue clave en la definición por penales y terminó siendo uno de los grandes héroes de la conquista del tercer título mundial. Hasta el momento, Martínez recibió cinco goles en lo que va del certamen, aunque volvió a mostrar seguridad en los momentos de mayor exigencia para el equipo de Scaloni.

Un mensaje para los hinchas antes del partido

Además de compartir su predicción, Guido Tejat invitó a los simpatizantes argentinos a acompañar al seleccionado con una especie de ritual basado en la visualización positiva: “Visualicen al Dibu así durante estos días hasta el sábado: feliz, festejando, sosteniendo a un país entero”, escribió en sus redes sociales.

El mensaje fue interpretado por muchos usuarios como una cábala más de las tantas que suelen aparecer alrededor de la Selección en instancias decisivas de los Mundiales. El astrólogo incluso cerró su publicación con una recomendación particular que rápidamente despertó comentarios entre los fanáticos: “El sábado hay que jugar de verde”, concluyó.

El desafío será superar a una selección suiza que llega fortalecida tras eliminar a Colombia en la definición por penales y que ha demostrado solidez defensiva a lo largo del torneo. El encuentro se disputará este sábado desde las 22:00 en Kansas y pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores equipos del campeonato. Como ocurrió en otras ediciones mundialistas, la ilusión se alimenta tanto de los rendimientos dentro del campo como de las señales que muchos buscan fuera de él.