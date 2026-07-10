Murió Sol Varacalli, la fan a la que María Becerra ayudó a costear su tratamiento contra el cáncer

La joven de 28 años luchó contra una enfermedad terminal. La cantante la despidió con un mensaje que se viralizó: "Hoy el cielo ganó un ángel".

Sol Varacalli tenía 28 años, vivía en Ramos Mejía y desde hace meses su historia recorría las redes sociales con una mezcla de dolor y esperanza. Sufría un melanoma ocular que había hecho metástasis en el hígado y necesitaba una radioembolización, un procedimiento de alta complejidad cuyo costo rondaba los 55 millones de pesos. La medicación debía importarse especialmente para cada paciente, lo que hacía imposible afrontar el gasto sin ayuda externa. Su familia lanzó una campaña solidaria que conmovió a miles de personas. Entre ellas, a María Becerra .

La cantante conoció la historia de Sol a través de las redes, se involucró de manera personal y decidió cubrir el costo total del tratamiento. No se limitó a una transferencia: fue a su casa de sorpresa, la abrazó, cantaron juntas. Las imágenes de ese encuentro se viralizaron en pocas horas y construyeron un vínculo que fue mucho más allá de la relación entre una artista y su fanática. También la visitó durante su internación en el Hospital Italiano, donde se sacaron una de las fotos que más tarde María usaría para despedirla.

El pasado miércoles, la familia de Sol comunicó su fallecimiento a través de la cuenta de Instagram de la propia joven, con una historia de fondo negro y letras blancas: "Con profundo dolor queremos comunicarles el fallecimiento de Solcito. Les queremos agradecer de todo corazón cada apoyo en todo este tiempo, le dieron una esperanza de vida".

El mensaje de despedida de María Becerra que conmovió a las redes

Al conocer la noticia, María Becerra publicó en sus historias de Instagram una serie de fotos de los momentos que habían compartido y les puso palabras que se convirtieron rápidamente en el mensaje más compartido del día.

"Hoy el cielo ganó un ángel y acá abajo quedó un vacío imposible de llenar. Gracias por regalarme la mirada más linda que jamás vi, la luchaste hasta el último minuto mi reina, jamás bajaste los brazos", escribió la artista.

El cierre del mensaje fue tan íntimo como devastador: "Vivirás por siempre en mi corazón, Solcito. Que en paz descanses, hasta que nos volvamos a encontrar. Te amo y te voy a extrañar mucho". Las palabras de Becerra generaron cientos de respuestas de sus seguidores, quienes dejaron mensajes de apoyo tanto para la artista como para la familia de Sol, que durante meses había visto cómo las redes se movilizaban alrededor de su hija.

La historia de Sol Varacalli se volvió un símbolo de algo que pocas veces se ve con tanta claridad: el momento en que una figura pública deja de ser una imagen en una pantalla y se convierte en una persona que aparece, que da la cara, que agarra la mano. María Becerra pudo haber donado el dinero desde la distancia. Eligió no hacerlo. Fue, estuvo y cantó. Y ese gesto, más que el cheque, fue lo que Sol y su familia recordaron hasta el final.

La cantante, conocida como la Nena de Argentina y una de las figuras más populares del género urbano en el país, no habló públicamente más allá del mensaje de Instagram. Sus seguidores llenaron los comentarios con corazones y frases de acompañamiento. Muchos recordaron el video del encuentro en Ramos Mejía, que había circulado con millones de reproducciones meses atrás. Esta vez lo volvieron a compartir, pero con otro peso.