Juana Repetto mostró el emocionante avance de su hijo Timoteo y enterneció a todos: "¡Lo lograste!"

La influencer compartió en sus redes sociales un momento especial de su hijo Timoteo que celebró con su familia.

Juana Repetto vive un gran momento de su vida siguiendo el crecimiento de su hijo Timoteo , quien nació en febrero del corriente año. Su proceso fue exhibido en las redes sociales desde el primer día para que sus seguidores puedan vivir el desarrollo casi en primera persona.

Hace algunas horas la actriz volvió a mostrar en sus redes sociales una situación que le generó suma emoción. Es que en ese crecimiento constante del niño, la influencer dio a conocer el avance y desarrollo del hijo que nació fruto de su relación con Sebastián Graviotto .

Es que al ver lo que estaba por hacer su niño, Juana tomó su celular y comenzó a grabar un momento que quedaría inmortalizado en su memoria. En esa grabación se ve al niño recostado en una manta, con juguete e intentando girar de forma autónoma. "Casi, casi, ya estás gordo”, le decía emocionada mientras el bebé seguía intentando concretar su misión.

Luego de insistir durante varios minutos, el momento del logro llegó. En un segundo video mostró que finalmente Timoteo logró girar por su propio medio, generando una alegría particular en su familia que esperaba con ansias vivir ese momento.

Juana Repetto celebró el nuevo logro de su hijo Timoteo pic.twitter.com/kVjhhqed22 — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) July 9, 2026

"Te diste la vuelta gordo”, sentenció en el video mientras que en otro mensaje sostuvo: “¡Qué gordo capo! Lo lograste”. Por otra parte, en la publicación escribió: “Chimi de mi vida. Aguante el movimiento libre, qué belleza observar”.