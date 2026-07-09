Impactantes imágenes desde el cielo: una enorme nube de humo cubre Neuquén por el incendio en Sakura

Un video grabado con un dron muestra la magnitud del incendio en el depósito de la empresa. La columna de humo puede observarse desde varias cuadras.

Impactantes imágenes desde el cielo: una enorme nube de humo cubre el oeste de Neuquén.

Las imágenes tomadas desde el cielo permiten dimensionar la magnitud del incendio que afecta al depósito de Sakura , ubicado sobre calle Padre Mascardi, casi San Martín, en la ciudad de Neuquén. El video, registrado un dron muestra una densa nube de humo que se eleva sobre el edificio y cubre gran parte de la zona.

Desde varios metros de altura se observa cómo el humo avanza por encima de las viviendas, los comercios y las calles cercanas. La columna puede verse desde unas diez cuadras de distancia y redujo considerablemente la visibilidad en el sector.

El incendio se desató en el local que guarda los insumos para la construcción y el hogar listos para su venta. La presencia de distintos materiales dentro del establecimiento generó una gran cantidad de humo, que rápidamente se extendió por los alrededores.

La situación provocó momentos de desesperación entre quienes viven en las inmediaciones. Muchos vecinos salieron a la calle ante la intensidad del humo y la preocupación por una posible propagación de las llamas hacia propiedades cercanas.

Gentileza Omar Moya

Las autoridades realizaron un perímetro para que ni vecinos ni curiosos puedan acceder a la zona del incendio, dado que hay riesgo de derrumbe de la estructura. A esto se suman los peligros producidos por el fuego y el humo tóxico.

En el video aéreo también puede apreciarse la cercanía del comercio con viviendas y otros establecimientos, lo que aumentó la inquietud mientras los bomberos trabajaban para contener el fuego.

La nube oscura cubrió techos, patios y varias cuadras, mientras numerosas personas observaban el operativo desde distintos puntos. Algunos vecinos cerraron puertas y ventanas para evitar el ingreso del humo a sus casas. "El olor a humo ya se siente en todo el barrio, no importa que tengamos puertas y ventanas cerradas", contó una vecina a LM Neuquén.

Además, la circulación en la zona se vio afectada por el despliegue de los equipos de emergencia y por la presencia de personas que se acercaron al lugar.

Un amplio operativo

Dotaciones de bomberos trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el incendio alcanzara edificios linderos. Las tareas se concentraron en distintos sectores del comercio debido a la magnitud del siniestro.

Las imágenes tomadas por el dron muestran el humo saliendo con fuerza desde el interior y extendiéndose sobre una amplia superficie. Desde el aire, el foco del incendio aparece rodeado por una nube espesa que domina todo el paisaje urbano.

Por el momento, no se informaron oficialmente las causas que originaron el fuego ni el alcance total de los daños. Una vez controlado el incendio, deberán realizarse las pericias para establecer dónde comenzaron las llamas y qué provocó el siniestro.

En tanto, autoridades municipales y provinciales se encuentran trabajando en conjunto para poder apagar las llamas y minimizar el riesgo para los vecinos del sector. Dotaciones de bomberos de todo el Alto Valle llegaron a Neuquén para combatir las llamas y el SIEN instaló una carpa para asistir al personal que trabaja en el lugar.