Voraz incendio en el oeste de Neuquén: arde una conocida empresa de materiales para construcción

El fuego se desató en el local ubicado sobre calle Padre Mascardi, casi San Martín. Una gran columna de humo denso irrumpe en la ciudad.

Un incendio de importantes dimensiones afectó a Sakura, un reconocido comercio de la ciudad de Neuquén dedicado a la venta de materiales e insumos para la construcción y el hogar. El siniestro ocurrió en el depósito ubicado sobre calle Padre Mascardi, a pocos metros de San Martín, y generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona.

La presencia de las llamas y una intensa columna de humo llamó rápidamente la atención de las personas que circulaban por el sector. El incendio también obligó a extremar las precauciones en una zona de intenso movimiento vehicular y comercial.

En el lugar se desplegó un importante operativo para combatir el incendio y evitar que las llamas avanzaran hacia otros sectores del inmueble o construcciones cercanas. Las tareas se concentraron en controlar el fuego, enfriar la estructura y reducir los riesgos derivados de los materiales almacenados dentro del comercio.

Los primeros en notar lo que ocurría fueron los vecinos del sector, quienes comenzaron a dar aviso a Bomberos desde las 10:30. Los primeros en acudir fueron dos patrulleros que arribaron alrededor de las 10:45 y minutos después los primeros camiones de Bomberos.

En el lugar trabajan al menos cuatro dotaciones de Bomberos de la Policía de Neuquén y una de Bomberos de Cipolletti. Los efectivos montaron un operativo en los alrededores para evitar la circulación vehicular y que las autobombas puedan llegar sin complicaciones al siniestro.

Ante esta situación, desde la Policía de Neuquén pidieron a los vecinos que eviten transitar por el sector, ya que la circulación se encuentra cortada.

Pese a la gravedad de la situación, los bomberos aseguraron que "se está controlando el incendio". Además, destacaron que no se registraron personas heridas.

En el lugar se hizo presente la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia del Neuquén, Luciana Ortiz Luna, con ambulancias del SIEN. Esto se debió a que, aunque no hubo trabajadores del comercio heridos, se acudió al lugar para asistir a los bomberos por cualquier necesidad y debido al riesgo de derrumbe de la estructura.

Preocupación de los vecinos

Quienes viven cerca del depósito de Sakura se mostraron preocupados por la gran nube de humo producto del voraz incendio que afecta a las vías respiratorias de adultos mayores, niños y personas alérgicas. "Se siente mucho olor a humo en varias cuadras", contó a LM Neuquén una vecina del sector.

"Sale mucho humo negro que entra en las casas, aunque tengamos las ventanas cerradas", sostuvo la vecina.