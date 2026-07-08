Festejos por el triunfo de la Selección: aplicaron una abultada multa a un comercio que vendía alcohol

La Municipalidad detectó que un drugstore del centro vendía bebidas alcohólicas fuera del horario permitido y determinó la clausura preventiva.

La Municipalidad de Neuquén intensificó los controles durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina y detectó un comercio del centro que vendía bebidas alcohólicas fuera del horario permitido. El local, un drugstore ubicado a pocos metros del Monumento a San Martín, fue clausurado preventivamente y recibió la sanción económica más alta prevista por e l Código de Faltas debido a que se trata de un reincidente.

La jueza del Tribunal Municipal de Faltas, Romina Doglioli, confirmó a LM Neuquén que el procedimiento se realizó en el marco de los operativos especiales desplegados tras el partido, cuando miles de personas se concentraron en el centro de la ciudad para celebrar la victoria del conjunto nacional.

"Se hicieron varios controles por venta indebida de alcohol. Nos llegaron algunas causas y se clausuraron algunos locales porque, si bien estaban habilitados y tenían la licencia al día, vendieron bebidas alcohólicas fuera del horario permitido", explicó.

María Isabel Sánchez

En el caso más grave, los inspectores constataron que un drugstore del centro, muy cercano a la Municipalidad y al Monumento a San Martín, continuaba comercializando bebidas alcohólicas después de las 23, horario a partir del cual la venta está prohibida para este tipo de comercios.

Una multa abultada multa

Tras comprobar la infracción, el Tribunal de Faltas resolvió aplicar la sanción máxima prevista por la normativa municipal. Doglioli precisó que el valor actual del módulo es de 905 pesos y que, por tratarse de un comercio reincidente, se impuso la multa de 3.000 módulos, equivalente a 2.715.000 pesos. A esa cifra se suman 271.500 pesos en concepto de costas, por lo que el monto total supera los 2,9 millones de pesos.

Además, el comercio fue objeto de una clausura preventiva. La jueza indicó que posteriormente el propietario solicitó el levantamiento de la medida, aunque quedó bajo un estricto apercibimiento.

"Se solicitó el levantamiento de la clausura, pero quedó bajo apercibimiento de inhabilitación comercial por 30 días si vuelve a cometer la misma infracción", advirtió.

También aclaró que este tipo de sanciones no admite el beneficio del pago voluntario, por lo que el infractor deberá afrontar la totalidad de la multa impuesta.

Doglioli recordó que el artículo 235 del Código de Faltas municipal establece fuertes sanciones para quienes vendan o suministren bebidas alcohólicas en infracción a la normativa vigente.

En el caso de los comercios minoristas, como los drugstores, la venta está prohibida entre las 23 y las 9 de la mañana. Para los mayoristas, la restricción también comienza a las 23, aunque finaliza a las 8. En tanto, los locales de venta al copeo tienen otro régimen horario específico.

Las sanciones contemplan multas que van desde 500 hasta 3.000 módulos, además de la posibilidad de aplicar clausuras o incluso la inhabilitación comercial en los casos de mayor gravedad o reincidencia.

Operativos durante los festejos

Los controles no estuvieron dirigidos únicamente a los comercios. La Municipalidad trabajó en conjunto con la Policía de Neuquén para reforzar la seguridad durante las celebraciones que tuvieron como epicentro el Monumento a San Martín.

Según explicó Doglioli, también se realizaron inspecciones para evitar el ingreso de elementos peligrosos al sector de los festejos. "Hubo controles en conjunto con la Policía para no permitir que ingresaran elementos punzantes, bengalas ni pirotecnia", señaló.

Sebastián Fariña Petersen

La funcionaria destacó que, pese a la multitud que se concentró en el centro neuquino, la jornada transcurrió con tranquilidad. "No se detectó pirotecnia ni elementos punzantes entre quienes estuvieron festejando. En ese sentido estuvo bastante tranquilo. Lo único que sí llegaron fueron causas por venta indebida de alcohol", reiteró.

A esos operativos se sumaron los controles de tránsito, especialmente sobre motocicletas, ya que durante este tipo de celebraciones suele incrementarse la circulación y las maniobras riesgosas.

"Con los festejos siempre se complica un poco, pero la Municipalidad estuvo trabajando a pleno y en conjunto con la Provincia para salvaguardar la seguridad de los vecinos", concluyó la jueza.