Mientras la Selección Argentina jugaba el agónico partido contra Egipto, una mujer decidió hacer un llamado en el peor momento. Todo quedó grabado.

Llamó a un call center en medio del partido de Argentina para pedir descuento: así fue el insólito momento

Aunque gran parte del país se paralizó este martes por el partido de la Selección Argentina frente a Egipto , en un agónico final donde hubo 3 goles en menos de 15 minutos, algunos siguieron su rutina normal sin alteraciones. En este contexto de locura y emoción, quedó grabada una insólita llamada mientras jugaba la albiceleste.

Aunque no trascendió mayor información, se trata de un increíble momento que quedó granado y se viralizó e las redes sociales. Se trata de un episodio que tuvo lugar en un call center en San Luis . Aunque muchos no podían creerlo, una mujer llamó en medio del partido con el objetivo de obtener una promoción en un servicio.

"Hola buenas tardes, el viernes de la semana pasada había llamado porque quería preguntar si había alguna promoción, sino me voy a tener que dar de baja", se escucha decir. "Para que le ofrezcan una promoción voy a anotarla para que la llamen", contestó la operadora.

En ese instante, el trámite fue interrumpido por los festejos de uno de los goles de la Scaloneta. Solo se escucharon gritos y un mar de emociones desde el call center: Argentina había logrado una remontada histórica para ganar 3-2 ante Egipto.

El episodio se viralizó en redes sociales y recibió miles de comentarios: "A quien se le ocurre llamar o ir a comprar justo a la hora del partido"; "De que país es está señora?"; "Que haces llamando a un callcenter en ese horario muy al pedo tenés que estar", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip, la mayoría atónitos con el comportamiento de la mujer que llamaba.

Una reunión en su primer día de trabajo en medio del partido

Miles de usuarios compartieron en redes sociales cómo vivieron el partido. En el trabajo, en la escuela, en la cancha o en el living de la casa. Uno de ellos fue el caso de una chica que se encontraba en una reunión laboral por videollamada.

Según reveló tras la publicación, era su primer día para una empresa internacional y no podía postergarse el encuentro. Un momento que quedó registrado fue uno de los goles, donde contiene sus ganas de gritar, pide levantarse para ir al baño y se escuchan el eufórico grito de festejo junto a su pareja.

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La locura de los festejos de una maestra en el colegio

Otro video fue de una maestra de primaria que vio el partido en el aula. La mujer logró grabar lo ocurrido hasta el final, donde todos terminaron gritando y festejando el triunfo. "Esta locura no la traten de entender", escribió en el video, que recibió más de 25 mil likes y cientos de comentarios.

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Entró a la farmacia y no la dejaron salir hasta que terminó el partido

Otro de los videos virales tuvo lugar en una farmacia en Necochea. Un hombre fue a una farmacia en pleno partido, pero justo cuando llegó, la Albiceleste marcó el primer gol y no lo dejaron ir.

En ese momento, el local se convirtió en una tribuna más entre gritos y abrazos entre desconocidos.

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"Un minuto de silencio": el anuncio de un piloto en medio de un vuelo tras el triunfo de Argentina

El inédito momento que se vivió en el vuelo de JetSmart se viralizó en redes sociales, donde se pudo ver y escuchar a varios pasajeros haciendo la cuenta regresiva cuando faltaban segundos para que termine: "Ya está, ya está", repetían.

Fue en ese momento cuando el capitán a cargo del vuelo, tomó el micrófono y sorprendió a todos con un anuncio cargado de humor. Mientras el partido llegaba a su final, en la cabina del avión también seguían con atención el resultado.

"Estimados pasajeros, les habla el capitán. Quiero pedirles un minuto de silencio para Egipto, que está muerto", dijo por los altoparlantes. Rápidamente comenzaron los gritos de los pasajeros, expectantes a la victoria albiceleste.