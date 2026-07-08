La directora del FMI, Kristalina Georgieva, visitará Argentina a fin de mes.

La confirmación fue dada a conocer por el ministro de Economía, Luis Caputo. Qué se sabe de la visita.

A fines del mes de julio, la presidenta del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva llega al país por invitación del presidente Javier Milei.

Así lo anunció a través de X el ministro de Economía, Luis Caputo . "Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este Gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso, y permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico", afirmó.

Por el momento, no se brindaron detalles de cuál será la agenda de la directora en el país como titular del organismo, que será la primera que realice.

El ministro definió como "excelente" el diálogo entre el Gobierno y la entidad, y consideró que la visita se produce "en el marco del exitoso programa económico en curso".

Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, @KGeorgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente @JMilei.



Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 8, 2026

El último encuentro del gobierno con el FMI

En el mes de abril, el ministro de Economía se reunió en Washington con Geogieva, cuando el Gobierno cerró las negociaciones que le permitieron al país destrabar un desembolso de US$1000 millones por la segunda revisión el acuerdo firmado un año antes.

Es así que su llegada se producirá en medio del seguimiento del programa vigente con el Gobierno y tras la aprobación de la primera revisión técnica del acuerdo.

El tiempo que llevan sin verse Milei con Georgieva es mayor. La ultima vez que se vieron cara a cara fue el 24 de septiembre de 2025 en Nueva York, un encuentro en donde también estuvo presente el ministro de Economía Caputo. En ese entonces se analizó el impacto económico y financiero del swap de USD 20.000 millones que recientemente la administración de Donald Trump le había concebido a la Argentina.

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y eJavier Milei.

Cabe recordar que este lunes, la cartera a cargo de Caputo presentó su programa financiero hasta 2027. Junto con el secretario de Finanzas, Federico Furiase, dieron a conocer los mecanismos de financiamiento para cubrir los vencimientos en moneda extranjera hasta el final del mandato de Milei.

"Es es un gobierno que desde el día uno optó por cumplir con todas las obligaciones. La nueva deuda se emite exclusivamente para refinanciar el capital de la deuda heredada, los intereses se pagan con superávit fiscal", aseguró Caputo.

La visita de Georgieva también coincide con la reciente designación de la argentina Silvana Tenreyro, como economista jefe del FMI, quien trabajará junto a Georgieva.

Kristalina resaltó su liderazgo intelectual, su capacidad para construir consensos y su habilidad para comunicar temas económicos complejos de manera clara. "Silvana destaca como una líder y comunicadora excepcional. Se la admira por su estilo de liderazgo reflexivo y colaborativo, su apertura a diversas perspectivas y su capacidad para generar consenso a la vez que fomenta un debate riguroso", dijo la directora del FMI.

Tenreyro asumirá la conducción del área de investigación del FMI, donde estará al frente de la elaboración de reportes económicos y del análisis técnico que guía las evaluaciones del organismo sobre el escenario internacional.