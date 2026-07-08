Milei se prepara para el 9 de julio: vigilia en Tucumán, reunión con gobernadores y el tradicional Tedeum

Se confirmaron los detalles sobre las actividades del Presidente en el marco del Día de la Independencia.

Milei participará del tradicional Tedeum después de encabezar la vigilia en la Casa Histórica de Tucumán.

El presidente Javier Milei ya confirmó cómo será su agenda oficial para la celebración del Día de la Independencia, que implicará un viaje a Tucumán y una reunión clave con gobernadores.

Este jueves 9 de Julio, el mandatario será parte del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia que se celebrará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en una ceremonia que volverá a reunir al Gobierno Nacional con las principales autoridades de la Iglesia Católica.

La actividad comenzará a las 10.30 y estará precedida por la habitual caminata del mandatario y los integrantes de su Gabinete desde la Casa Rosada hasta la Catedral, una imagen institucional que ya se repitió durante la celebración del 25 de Mayo .

La ceremonia llegará pocas horas después de la vigilia encabezada por Milei en la Casa Histórica de la Independencia, en Tucumán, donde el Presidente pronunciará un discurso y compartirá actividades con gobernadores y dirigentes del oficialismo.

Además del valor simbólico de la fecha patria, el Tedeum permitirá observar por primera vez la conformación del Gabinete tras los recientes cambios impulsados por el Poder Ejecutivo, con Diego Santilli ocupando el lugar que anteriormente desempeñaba Manuel Adorni.

La Iglesia volverá a enviar un mensaje durante el Tedeum

La celebración religiosa será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien volverá a pronunciar la homilía central ante las principales autoridades nacionales.

La ceremonia mostrará a Milei junto a su nuevo Gabinete durante uno de los actos oficiales más importantes del calendario patrio.

En los últimos años, el religioso utilizó ese espacio para plantear reflexiones sobre la situación social del país, el diálogo político y la necesidad de reducir los niveles de confrontación.

Durante el Tedeum del 25 de Mayo, García Cuerva cuestionó los discursos que alimentan la división y criticó las descalificaciones difundidas a través de las redes sociales, además de poner el foco en la realidad que atraviesan distintos sectores vulnerables, entre ellos jubilados y personas con discapacidad.

Consultado posteriormente sobre ese mensaje, Milei consideró que el arzobispo había expresado una opinión válida y sostuvo que sus palabras contribuían a abrir un debate público.

Ese intercambio fue interpretado también como parte del acercamiento que el Gobierno intenta mantener con la Iglesia Católica, en un contexto marcado por la expectativa de una eventual visita del papa León XIV a la Argentina.

El nuevo Gabinete tendrá su primera gran foto institucional

La ceremonia del 9 de Julio será la primera participación de Diego Santilli como jefe de Gabinete en uno de los actos oficiales más importantes del calendario patrio, luego de asumir esa responsabilidad tras la salida de Manuel Adorni.

En la Casa Rosada consideran que el nuevo esquema permitirá mejorar el vínculo con los gobernadores y consolidar acuerdos parlamentarios necesarios para avanzar con distintas iniciativas legislativas.

El acto religioso servirá además para mostrar una imagen de unidad del equipo de gobierno luego de las modificaciones introducidas en las últimas semanas.

La vigilia en Tucumán reunirá a Milei con gobernadores antes del Tedeum

Antes de regresar a Buenos Aires para participar del Tedeum, Milei encabezará la tradicional vigilia por el Día de la Independencia frente a la Casa Histórica de Tucumán.

La ceremonia mostrará a Milei junto a su nuevo Gabinete durante uno de los actos oficiales más importantes del calendario patrio.

El Presidente compartirá el acto con gobernadores invitados por el Gobierno nacional en una convocatoria que busca recrear el clima político que rodeó la firma del denominado Pacto de Mayo.

Según trascendió, la Casa Rosada esperaba la presencia de una docena de mandatarios provinciales, entre ellos el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, además de Ignacio Torres de Chubut, Marcelo Orrego de San Juan, Alfredo Cornejo de Mendoza, Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta y Juan Pablo Valdés de Corrientes, entre otros.

También participarán dirigentes nacionales del oficialismo y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien confirmó su asistencia luego del encuentro que ambos compartieron semanas atrás durante los actos por el Día de la Bandera en Rosario.

De acuerdo con fuentes oficiales, el Presidente mantendrá una agenda propia durante la ceremonia y el objetivo será evitar cualquier instancia protocolar que implique un contacto directo con la vicepresidenta.

La jornada concluirá con la entonación del Himno Nacional frente a la Casa Histórica y un discurso presidencial centrado en la nueva etapa de la gestión, antes de que Milei viaje nuevamente a Buenos Aires para participar del Tedeum que marcará el inicio de las actividades oficiales por el 9 de Julio.