Las publicaciones de Javier Milei y Patricia Bullrich por el triunfo de Argentina ante Egipto

Unos segundos después del agónico triunfo de la Selección, el presidente y la senadora libertaria compartieron unos particulares mensajes.

Con la emoción a flor de piel y los angustiantes momentos que se vieron durante el partido de la Selección Argentina ante Egipto, que finalmente terminó con el triunfo de la albiceleste por 3 a 2, comenzaron a multiplicarse los mensajes en las redes sociales.

Uno de los primeros en escribir un mensaje fue el de Javier Milei : "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Que manera de sufrir LRPMQLRMP...", afirmó el Presidente en su cuenta de X apenas segundos después de que finalizó el enfrentamiento.

Otra de los mensajes que llegaron rápidamente fue el de la exministra y presidenta de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, tal como lo ha venido haciendo desde que Argentina debutó en este Mundial.

"El estressss, dioos. La pasé re mal", dijo la senadora en X en un mensaje que remató con: "CORONADOS DE GLORIA VIVAMOS".

El estressss, dioos.

La pase re mal.



CORONADOS DE GLORIA VIVAMOS

Vamos Argentina pic.twitter.com/KJmSLgpnW5 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 4, 2026

En un segundo mensaje, la jefa del bloque de LLA en el Senado continuó su desahogo. "NI EN GLADIADOR LE PUSIERON TANTA GARRA COMO ARGENTINA HOY", escribió junto a una foto de Lionel Messi.

NI EN GLADIADOR LE PUSIERON TANTA GARRA COMO ARGENTINA HOY



VAMOS ARGENTINA

VAMOS LIONEL MESSI



EL CORAZON DE ESTE EQUIPO POR DIOS pic.twitter.com/AQkxsLii4M — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 7, 2026

Quien también se expresó en la red social X fue el canciller Pablo Quirno, lo hizo en clave de poema. "Vio su vida pasar en frente de sus ojos y decidió que aún no era el momento…", dijo el ministro.

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri también habló tras el increíble triunfo de la Selección capitaneada por Lionel Messi. "Este grupo humano, jugadores, cuerpo técnico, ya nos han dado unas alegrías que superan todo lo que uno podía imaginar. Qué huevos pusieron por Dios!!! Un infartooo. VAMOS ARGENTINA!!!", comentó en X.

GRACIAS MUCHACHOS!!!



Este grupo humano, jugadores, cuerpo técnico, ya nos han dado unas alegrías que superan todo lo que uno podía imaginar. Qué huevos pusieron por Dios!!! Un infartooo



VAMOS ARGENTINA!!! — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 7, 2026

Quien también se expresó en X fue el Ministro de Economía Luis Toto Caputo: "Vamos Argentina carajo!!!!!!!!", escribió el funcionario.

Vamos Argentina carajo!!!!!!!!! — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 7, 2026

Su par de Salud, Luis Mario Lugones hizo lo propio y posteó: ¡¡Aguante corazón, aguante!! ¡¡¡Vamos Argentina!!!.

El mensaje de los gobernadores luego del pase a cuartos de final del mundial 2026

Entre los gobernadores que se expresaron tras el épico triundo de la Selección Argentina estuvieron el mandatario de Santa Fe Maxi Pullaro: "Mira si no vamos a pelearla. Somos la República Argentina".

El orgullo de ser argentinos.

El orgullo de estar representados por un equipo que lucha hasta el final y nunca pierde la esperanza.

Esto somos.

¡¡VAMOS ARGENTINA!! pic.twitter.com/S8JDKvR6Ip — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) July 7, 2026

En tanto que el tucumano Osvaldo Jaldo destacó la garra de la Selección Nacional. "El orgullo de estar representados por un equipo que lucha hasta el final y nunca pierde la esperanza", dijo tras la remontada que hizo Argentina.

¡VAMOS, ARGENTINA!

Felicitaciones a esta enorme selección, que vuelve a demostrar talento, compromiso y garra. Dejaron todo en la cancha hasta el último minuto, dieron vuelta el partido representando con orgullo a nuestro país.

¡VAMOS, ARGENTINA!



Felicitaciones a esta enorme selección, que vuelve a demostrar talento, compromiso y garra. Dejaron todo en la cancha hasta el último minuto, dieron vuelta el partido representando con orgullo a nuestro país.



Otra victoria más con acento cordobés. ¡Grande,… pic.twitter.com/8a4OAwVhO8 — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) July 7, 2026

"Otra victoria más con acento cordobés. ¡Grande, @CutiRomero2!¡Gracias @Argentina por hacernos emocionar! ¡Vamos por más, querida selección!", escribió el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, como parte de su felicitación a la Scaloneta. Romero, nacido en la ciudad de Córdoba, convirtió el primero de los tres goles que hizo la Argentina.