La Selección Argentina cumplirá el sueño de "los pibes de Malvinas": el reconocimiento a los héroes

El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas realizó a través de redes sociales un pedido a la Selección. La respuesta no tardó en llegar.

Días atrás comenzó a circular a través de redes sociales un particular pedido de "los pibes de Malvinas", del Centro de Veteranos de Río Grande, Tierra del Fuego, en pleno Mundial 2026. Al parecer el sueño va a cumplirse de la mano de un jugador de la Selección Argentina.

El pedido fue realizado por combatientes que estuvieron en diferentes funciones y lugares durante aquel abril de 1982. Es conciencia social, pero también una forma de conseguir una reparación (y reconocimiento) histórico .

El sueño, según expresaron, es poder tener una camiseta firmada por los jugadores de la Selección Argentina que pueda estar presente en su museo, un espacio para la memoria sobre la lucha armada en las Islas.

"Queremos pedirles, humildemente, a ustedes, nuestra gran selección, que nos cumpla un gran deseo, un gran sueño: tener una camiseta, la que nos representa en todo el mundo, mostrarla en nuestro museo, sería mucho más que un objetivo deportivo", expresaron a través de un video en Instagram.

El sueño de los pibes de Malvinas

El video llegó a la hermana de Nahuel Molina, lateral campeón del mundo. Rápidamente se lo mandó al jugador y confirmó en que la camiseta albiceleste será enviada al sur del país.

"Fue por mi hermana, ella me mandó el video y apenas pasó obviamente intentar de conseguir la camiseta. Todavía no se la pudimos hacer llegar, pero que cuentan con eso", contó este lunes.

"Si ellos quieren esa camiseta la tendrán"

El video que realizaron, que también muestra imágenes del museo y también del memorial ubicado sobre la costa de la ciudad fueguina, emocionó a cientos de internautas, quienes se sumaron en los comentarios etiquetando a jugadores, la cuenta de la selección y medios de comunicación.

"Cada vez que caminamos por nuestro museo, vuelven a nosotros la memoria, los sacrificios, los compañeros y la historia que vivimos defendiendo nuestra bandera argentina. Desde Tierra del Fuego, en la ciudad de Río Grande, Capital Nacional de la Vigilia por la gloriosa gesta de Malvinas. Mantenemos viva esa memoria para que las nuevas generaciones nunca olviden", relataron.

“Vamos a estar encantados de poder apoyarlos y si ellos quieren esa camiseta la tendrán", le respondió Alexis Mac Allister en exclusiva a Olé.

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El clip duró cerca de un minuto y llegó al corazón de todos. Las palabras de ellos, como las de Eduardo Javier Ojeda, nacido en Lomas de Zamora, quien tenía apenas 18 años cuando embarcó como Cabo Segundo en el Buque de Desembarco ARA Cabo San Antonio, fueron impactantes. También las de Roma Alancay, jujeño de El Aguilar, que con 21 años integró la tripulación del Rompehielos ARA Almirante Irízar, convertido durante el conflicto en Buque Hospital.

Osvaldo Jorge Bazán, integrante de la dotación de la Base Aeronaval Río Grande Almirante Hermes Quijada; Juan Gregorio Laraignee, nacido en Olavarría, quien sirvió como Cabo Segundo en el Portaaviones ARA 25 de Mayo con apenas 19 años; y Jacinto Robert Gainza, oriundo de Abrapampa, Jujuy, quien fue parte de la tripulación del destructor ARA Bouchard, también conmovieron.

Bernardo Ferreyro, destinado al Portaaviones ARA 25 de Mayo cuando tenía 20 años; Alberto Ceferino Ante, nacido en Pocito, San Juan, quien con 19 años sirvió en el Buque de Desembarco ARA Cabo San Antonio; Héctor Alfredo Cruz Benicio, salteño de 19 años que formó parte del Rompehielos ARA Almirante Irízar; y Pedro Aquelino Mamani, nacido en Cochinoca, Jujuy, quien a los 26 años prestó servicio en el Hospital Militar Malvinas, también son parte de ese deseo.

"Sería un puente entre los héroes de Malvinas y los campeones del mundo, un símbolo de unidad, orgullo y amor a nuestra bandera. Sería un honor inmenso tener una camiseta de la Selección Argentina y firmada por todos ustedes nos acompañara para siempre en nuestra historia, la de los pibes de Malvinas", cierra el video que comenzó un sueño que pronto se hará realidad.