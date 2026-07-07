La trágica historia detrás del brutal accidente donde murió el youtuber Chatterbox

El creador de contenido tenía 27 años y falleció junto a su padre. En las últimas horas se conoció un dramático detalle acerca del viaje.

El youtuber viajaba con su familia y tras el impacto el vehículo salió disparado hacia la banquina.

La muerte de Sebastián Funes , conocido en las redes sociales como Chatterbox , conmocionó a miles de seguidores. El creador de contenido, de 27 años, falleció junto a su padre, Juan Manuel Funes, en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 5 cuando ambos regresaban hacia la Ciudad de Buenos Aires.

El youtuber viajaba con su familia y tras el impacto el vehículo salió disparado hacia la banquina , que se encontraba cubierta de agua. Su mamá y su hermana lograron sobrevivir al brutal impacto.

La noticia de su muerte generó gran conmoción entre sus seguidores. Chatterbox había logrado convertirse en uno de los referentes argentinos del contenido vinculado a los videojuegos y el entretenimiento para un público joven, construyendo una comunidad de millones de seguidores a lo largo de los últimos años.

La trágica historia detrás de la muerte del youtuber

Según revelaron medios locales, la familia regresaba del velorio de la abuela, fallecida el 2 de julio, a los 87 años en la localidad de Pehuajó.

De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales y medios locales, el choque involucró al Honda Civic, en el que viajaba la familia Funes, una camioneta Chevrolet S-10 y un camión jaula con acoplado.

Las primeras hipótesis indican que uno de los vehículos habría intentado sobrepasar al transporte de carga en un tramo recto de la carretera, lo que derivó en una colisión frontal.

Chatterbox de 27 años, y su papá Juan Manuel, de 54 años, murieron en el acto. Mientras que la mamá y hermana del youtuber fueron trasladadas en estado de shock al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó, donde recibieron curaciones y se encuentran fuera de peligro.

Por otro lado, los ocupantes de la camioneta también sufrieron heridas, mientras que el conductor del camión salió ileso.

Quién era Chatterbox, el youtuber con más de un millón de seguidores

Chatterbox tenía una comunidad de 1,7 millones de suscriptores en YouTube y más de un millón de seguidores en TikTok. Su contenido estaba enfocado en videojuegos, desafíos y humor para un público adolescente. Las causas del accidente todavía son materia de investigación.

El contenido de Chatterbox estaba centrado principalmente en los videojuegos. Entre los títulos que más aparecían en sus videos se encontraban Fortnite, The Backrooms Game y Stumble Guys, aunque también producía reacciones, desafíos y diferentes propuestas de entretenimiento.

Según publica Clarín, además de las partidas, uno de los rasgos que más valoraban sus seguidores era la interacción constante durante las transmisiones en vivo, donde respondía preguntas y compartía momentos con quienes lo acompañaban desde distintas partes del país.

En Instagram, por otra parte, compartía momentos de su vida cotidiana, publicaciones vinculadas a sus proyectos y el detrás de escena de su trabajo como creador de contenido. El último posteo que hizo en sus redes estuvo vinculado a un evento de Dragon Ball Z en el que iba a competir el próximo domingo contra Unxavi, otro youtuber.

La confirmación de su fallecimiento provocó una inmediata reacción en redes sociales. Miles de usuarios comenzaron a publicar mensajes de despedida y condolencias, recordando los videos, las transmisiones y los momentos compartidos durante años.