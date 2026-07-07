Violó a su hijastra de 11 años, la dejó embarazada y está prófugo desde el 2012: el desgarrador pedido de la familia

La familia reactivó la causa y difundió su imagen para intentar encontrarlo. El reclamo después de más de una década de angustia.

La investigación sostiene que la hijastra del acusado tenía 11 años cuando ocurrieron los hechos denunciados.

Un escalofriante caso de abuso sexual a una menor sigue conmocionando después de 14 años. La hermana de la víctima decidió reactivar la investigación y que finalmente el abusador pueda ser detenido, ya que se encuentra prófugo.

En las últimas semanas, la investigación recuperó impulso tras la participación de Yamila Segovia, hermana de la víctima, quien se incorporó como particular damnificada para impulsar el expediente que tramita en la Fiscalía N.º 12 de Bahía Blanca, a cargo de Leila Scavarda.

Además de las medidas judiciales, la familia inició una campaña pública para difundir la imagen del acusado y solicitar colaboración de la comunidad ante la sospecha de que podría estar viviendo bajo otra identidad.

Alberto Martín del Valle está acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 11 años, producto de esa violación la nena quedó embarazada. Sobre el violador pesa un pedido de captura internacional desde 2012, pero hasta el momento las autoridades no lograron encontrarlo.

La violación y el embarazo de una niña de 11 años

Alberto Martín del Valle, quien era pareja de la madre de la menor, está acusado de haber abusado sexualmente de la niña durante un período prolongado.

La causa por el presunto abuso de una hijastra permanece abierta y el acusado sigue con pedido de captura internacional.

La investigación sostiene que el hombre la amenazaba con un revólver para impedir que revelara lo ocurrido y le indicaba lo que debía responder si alguien le preguntaba por las agresiones. De acuerdo con la denuncia, la menor debía afirmar que un supuesto "monstruo" la había atacado cuando regresaba de la escuela.

El expediente también señala que, tras el embarazo de la niña, el acusado intentó llevarla a la Ciudad de Buenos Aires para practicarle un aborto clandestino. Sin embargo, ese procedimiento no llegó a concretarse.

Posteriormente, un análisis de ADN confirmó que Del Valle era el padre biológico del bebé, una prueba considerada central dentro de la investigación. La causa también incorporó otras evidencias, entre ellas el secuestro del arma que, según la acusación, era utilizada para intimidar a la víctima.

Un abuso atroz y 14 años sin respuestas

Aunque el pedido de captura internacional fue emitido en el año 2012, la familia sostiene que la investigación permaneció prácticamente paralizada durante varios años.

La situación cambió cuando la hermana de la víctima, Yamila Segovia decidió involucrarse directamente en el expediente para impulsar nuevas medidas judiciales.

Durante este tiempo recibió información de personas que aseguraban haber visto al acusado viviendo en distintas ciudades. Uno de los lugares mencionados con mayor frecuencia fue Mar de Ajó, donde, de acuerdo con esos testimonios, el hombre habría desarrollado una vida aparentemente normal.

A partir de esos datos, las autoridades reforzaron los operativos destinados a localizar al prófugo, aunque hasta el momento no trascendieron resultados positivos.

El pedido de la familia y el debate sobre la legislación vigente

Mientras continúa la búsqueda, la familia mantiene activa una campaña en redes sociales y medios de comunicación para difundir la fotografía del acusado y solicitar información que permita establecer su paradero.

Según trascendió, el juzgado de garantías solicitó elevar el caso a la Cámara de Diputados para analizar una posible modificación del artículo 67 del Código Penal, ya que la normativa vigente no contempla la fuga del imputado como causal de interrupción de la prescripción.