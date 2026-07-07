"El Niño": instalarán refugios en las rutas por la alerta de temporal de lluvia e inundaciones en Argentina

El vocero presidencial anunció que se trabaja ante las advertencias del SMN sobre el fenómeno que impactará en julio y agosto.

El Gobierno indicó que fue advertido sobre el impacto que podría tener El Niño en nuestro país.

Este martes por la mañana se llevó a cabo una conferencia de Adrián Ravier, vocero presidencial, quien además de hablar de varias medidas que tomó el Gobierno en cuestiones económicas, advirtió sobre las consecuencias que podría tener el fenómeno "El Niño" en nuestro país y las alertas que recibieron de las autoridades.

El funcionario habló sobre el impacto que tendría el fenómeno climático conocido como "El Niño", y la decisión que tomó el Gobierno Nacional ante las advertencias sobre lo que podría ocurrir en Argentina.

"El país está enfrentando eventos climáticos adversos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte mayores probabilidad de condiciones adversas para este invierno en el sur del país. Además la Organización Meteorológica Mundial informó que existe probabilidad del 80% de que el fenómeno El Niño, aumente la probabilidad de fuertes lluvias e inundaciones entre julio y agosto afecte el país", detalló.

Rige una alerta para toda la jornada en varias provincias del país.

Y confirmó que el fenómeno afectaría a la región de la cuenca del Plata que incluye las provincias de Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos.

"Para enfrentar esta situación la agencia federal de emergencia del Ministerio de Seguridad va a lanzar la plan invierno y se van a crear refugios sobre las rutas nacionales y provinciales ne la zona de alta montaña, o clima extremo", anunció. Mientras explicó que será para que los conductores puedan detener sus vehículos durante los temporales.

Asimismo, Ravier aclaró que la Agencia Federal de emergencia va a monitorear en tiempo real la situación de cada provincia, se van a articular los recursos humanos y técnicos para asistencia, se van a disponer protocolos.

Alerta por el fenómeno de El Niño: cuáles serán las provincias más castigadas por las lluvias

El fenómeno de El Niño vuelve a encender la alerta climática en Argentina. El pronóstico se da en medio de un marcado calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial, una condición que eleva las probabilidades de que el evento climático se consolide durante los próximos meses.

El Niño es un fenómeno climatológico que combina el calentamiento anormal del agua del océano Pacífico ecuatorial con cambios en la atmósfera, como el debilitamiento de los vientos alisios, y que altera los patrones de lluvia y temperatura en gran parte del planeta.

Más abrigo, menos frío del esperado

El centro y el norte de Argentina tendrán un invierno más tibio que el habitual, con mayor probabilidad hacia el Noroeste Argentino (NOA), que abarca provincias como Jujuy, Salta y Tucumán.

Eso no significa que no haga frío: el pronóstico refleja el promedio del trimestre completo, no cada día por separado. Un día de julio puede ser polar aunque la tendencia general del mes apunte hacia arriba.

El SMN aclaró que no descarta irrupciones de aire polar, especialmente al principio del invierno, que pueden bajar las temperaturas de forma marcada durante períodos cortos.

Se esperan intensas lluvias en los próximas horas, según advirtió el SMN.

La Patagonia oriental y sur tendrá temperaturas dentro de los valores normales para la época, mientras que el sur del Litoral, el este de Buenos Aires y el oeste patagónico se ubican en una franja intermedia: normal o superior a lo normal.

Para seguir de cerca la probabilidad de que ocurran eventos de frío extremo puntuales, el SMN recomienda seguir el sistema de alertas diariamente.

El norte con sequías, el sur con lluvias

El mapa de lluvias traza una línea clara entre dos zonas meteorológicas este invierno. El NOA y el norte de Cuyo —la región que incluye provincias como Mendoza y San Juan— atravesarán una estación seca. Eso significa, en términos climáticos, que las precipitaciones serán históricamente escasas o casi nulas para esa época del año.

En cambio, Buenos Aires, La Pampa, el sur de Cuyo y el centro-norte de la Patagonia tienen altas probabilidades de recibir lluvias por encima de lo habitual para el invierno. El sur del Litoral y el extremo sur patagónico quedarán dentro de los rangos normales de precipitación.

El Super Niño que mantiene en alerta a Argentina puede ocasionar fenómenos climáticos opuestos como sequías e inundaciones.

El SMN subrayó que esas proyecciones no anticipan tormentas puntuales ni períodos secos dentro del trimestre: reflejan el comportamiento promedio de los tres meses en conjunto.

Detrás de todo este panorama hay un actor que los científicos siguen de cerca: el fenómeno El Niño, conocido técnicamente como ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), que altera los patrones de lluvia y temperatura en gran parte del mundo, incluido el territorio de la Argentina.

Los modelos climáticos del SMN estiman un 60% de probabilidad de que El Niño se desarrolle en el trimestre mayo-junio-julio 2026, con una temperatura del océano proyectada de +0,9 grados por encima de lo normal en la zona de referencia del Pacífico ecuatorial.