Horror: le disparó cuatro veces a su pareja, pensó que estaba muerta y se suicidó

El brutal hecho ocurrió en plena madrugada. La hija de la mujer la encontró cubierta de sangre, aunque aún se encontraba con vida.

Un brutal hecho conmociona a todos, tras conocerse que un hombre le disparó a su pareja , y al pensar que estaba muerta decidió suicidarse . Los investigadores pudieron reconstruir algunos detalles de la escena, mientras la mujer está en estado crítico.

Fuentes policiales revelaron que un hombre de 55 años fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza luego de atacar a balazos a su pareja de 46 años, quien permanece internada en estado crítico. Todo ocurrió en la localidad de San Antonio en la provincia de Santiago del Estero.

La Justicia investiga el brutal hecho que tuvo lugar durante la madrugada del lunes en la vivienda que compartían el hombre, identificado como Ubaldo Iñíguez y la víctima del ataque, Valeria Villalba .

Según fuentes policiales, el hecho se registró a las 3.30 horas, cuando la mujer llamó desesperadamente a su hija Ana para pedir ayuda en medio de una fuerte discusión con el agresor.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, la joven llegó al domicilio pocos minutos después del llamado y al ingresar al dormitorio encontró a Iñiguez tendido sobre la cama, sin signos vitales y con un arma de fuego sobre el pecho. En el piso de la habitación encontró a su madre cubierta de sangre, aunque aún se encontraba con vida.

Los investigadores creen que el hombre creyó que la había matado antes de quitarse la vida.

La mujer recibió cuatro disparos y se encuentra luchando por su vida

La joven llamó a la Policía y solicitaron de inmediato una ambulancia para la mujer. Los médicos constataron que el hombre ya había fallecido, mientras que la víctima del ataque aún presentaba signos vitales.

Fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde los estudios médicos confirmaron que había recibido cuatro impactos de bala: dos en la cara, uno en el tórax y otro en la espalda. Debido a la gravedad de las heridas, fue sometida a una cirugía y continúa internada en estado reservado.

La Justicia ordenó una serie de medidas para esclarecer el hecho, entre ellas la toma de declaración a la hija de la víctima, que se encontraba en el hospital, y también a la propia mujer, siempre que su estado de salud le permita brindar testimonio.

Asimismo, las representantes del Ministerio Público Fiscal dispusieron el secuestro y resguardo de las prendas de vestir de las mujeres involucradas para que sean sometidas a pericias por parte del personal de Criminalística como también los celulares de ambos.

Los investigadores destacaron que el hijo menor de Valeria, de 12 años, no estaba en la casa cuando ocurrió el ataque. Según indicaron familiares de Iñiguez, el chico había decidido ir a dormir la noche anterior a la casa de su hermana, ubicada en el mismo barrio.

"Tenían problemas económicos y por eso discutían con frecuencia"

Tras el brutal crimen que impactó a la localidad santiagueña, la hermana del agresor, Mónica Iñiguez, reveló en diálogo con Nuevo diario web, lo que ocurrió aquel día del ataque y los problemas que atravesaba la pareja.

"Alrededor de las 4, recibió un llamado de la hija de Valeria. Ana me dijo que su madre estaba tirada al costado de la cama y que fuera urgente a la casa", relató. Rápidamente, junto con otra hermana que se encontraba allí, se dirigieron a la casa de ambos, que se encuentra en el mismo terreno.

Según describió a su hermano, era una persona "muy reservada" en sus cuestiones personales, aunque en los últimos tiempos "lo veía triste". Al mismo tiempo, reveló que "no sabía que mi hermano tenía un arma de fuego".

"Ellos tenían problemas económicos y por eso discutían con frecuencia. Eso me lo dijeron él y ella, por separado, aunque sin dar mayores detalles", afirmó Mónica, indicando uno de los posibles motivos de la pelea que terminó en un desenlace fatal.