Conmoción por la muerte de una bombera: investigan un presunto femicidio seguido de suicidio

Los cuerpos fueron encontrados por el hijo de la pareja. Los investigadores creen que la mujer habría sido apuñalada.

Investigan si el hallazgo del cuerpo de una bombera en Santiago del Estero se tratpo de un femicidio.

Una integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colonia Dora, Santiago del Estero fue encontrada muerta en el patio de su vivienda, en un hecho que la Justicia investiga como un presunto femicidio seguido de suicidio .

Junto a la bombera también fue hallado el cuerpo de su pareja , quien, según los primeros indicios de la investigación, se habría quitado la vida tras atacar a la mujer. El hallazgo fue realizado por el hijo de ambos y la causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del hecho.

El hecho ocurrió en una zona rural del barrio Juventud y generó conmoción entre los vecinos de la localidad.

Las víctimas fueron identificadas como Edith Eugenia Pérez y Omar Rafael González. El hallazgo se produjo cuando Brian, el hijo de ambos, de 21 años, regresó a la vivienda y encontró los cuerpos en el patio. De inmediato, un vecino alertó a la Policía para informar sobre la dramática escena.

De acuerdo a las primeras informaciones que trascendieron de parte de la investigación, y a la espera de los resultados de las pericias forenses, Edith Eugenia Pérez presentaba heridas visibles en la zona abdominal compatibles con un arma blanca. Además, los investigadores constataron una importante pérdida de sangre en la región del cuello y la cabeza.

En tanto, González fue encontrado sin vida con signos que, de manera preliminar, son compatibles con una muerte por ahorcamiento.

Policía de Santiago del Estero

Tras el hallazgo, se desplegó un operativo en la vivienda para preservar la escena y avanzar con la investigación. La causa quedó a cargo de la fiscal de turno, Florencia Garzón, quien llevó adelante las tareas junto con la coordinadora de fiscales de Añatuya, María Emilia Ganen.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, personal de Criminalística realizó las pericias técnicas en el lugar, mientras que efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos hizo las entrevistas y el relevamiento de información para reconstruir lo sucedido.

Los cuerpos fueron trasladados por la Unidad Morguera para la realización de las autopsias, cuyos resultados permitirán establecer con precisión científica la mecánica y las causas de las dos muertes.

Femicidio en Castelar: cayó preso por atacar al padre y confesó que enterró a la madre

Carlos Ignacio Costa Martínez tenía 24 años y estaba detenido en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires por el intento de homicidio de su padre cuando, desde el calabozo, le confesó a un amigo que había cometido "una cagada". Ese amigo hizo la denuncia formal.

La Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en la casa familiar ubicada en la calle Arrecifes al 1200, Castelar, partido de Morón, y personal de Bomberos desenterró el cadáver de su madre, Graciela Martínez, de 54 años, en el fondo de la vivienda. El cuerpo estaba envuelto en bolsas de consorcio.

Policía científica. Buenos Aires.jpg

El operativo se desencadenó a partir de la denuncia del allegado que escuchó la confesión. La UFI N°1 y el Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de Morón tomaron a cargo la causa, mientras que personal de la división de Crimen Organizado de la Policía Bonaerense quedó a cargo de los peritajes y el levantamiento de rastros en la escena. Costa Martínez no necesitó ser buscado: ya estaba preso.

La causa por el intento de homicidio del padre, caratulada como tentativa de homicidio agravada por el vínculo, era investigada por el Juzgado Correccional y Criminal N°49 de la Ciudad de Buenos Aires. A esa causa se sumará ahora la imputación por homicidio calificado por el crimen de su madre, una figura que contempla agravantes por el vínculo familiar entre víctima y victimario.